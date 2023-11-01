بالنسبة إلى شلل بيل، قد يكون الألم خلف الأذن هُوَ العَرَض الأوَّل،وتضعف عضلات الوجه فجأة، ويحدث هذا خلال ساعاتٍ عادةً،ويتراوح التأثيرُ بين ضعف خفيف إلى شللٍ كاملٍ،وفي غُضون 48 إلى 72 ساعة، يُصبح الضعف شديدًا إلى أقصى درجاته.يتأثر جانب واحد من الوجه فقط.

بالنسبة إلى شلل العصب الوجهي، يصبح الوجهُ مسطَّحا وخاليًا من التعابير؛ولكن، عندما يتأثر جانب واحد فقط، غالبًا ما يشعر الأشخاص كما لو كان الوجه ملتويًا، لأن العضلات على الجانب غير المُصاب تميل إلى سحب الوجه إلى ذلك الجانب في كل مرة يقومون فيها بتعبير في الوجه.قد يكون من الصعب أو المستحيل تجعيد الجبين وطرف العين والتكشير على الجانب المصاب،ويشعر معظم الأشخاص بخدرٍ أو ثقل في الوجه، وذلك على الرغم من أن الإحساس يبقى طبيعيًا.

شللُ بيل الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

قد يكون إغلاق العين على الجانبِ المصاب صعبًا،وقد يكون المرضى غير قادرين على إغلاق العين بشكلٍ كاملٍ، ويصبح عدد مرات طرف العين أقلّ.كما تميلُ العين إلى الاستدارة نحوَ الأعلى عند إغلاقها أيضًا.

قد يحدث ضعفٌ في إنتاج اللعاب والدمع؛وقد يحدث جفاف في العينِ والفم، أو يسيل اللعاب.نظرًا إلى الانخفاض في إنتاج الدمع، وإلى أنَّ عدد مرات طرف العين يُصبح أقلّ (يُساعد طرف العين على ترطيب سطحها)، تُصبِح العين جافةً مما يُؤدِّي إلى ألم وضرر فيها.يكون الضرر في العين بسيطًا عادةً، ولكن يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يجرِ ترطيب العين وحمايتها بطريقة أخرى.

قد يكون المرضى غير قادرين على التذوق عن طريقِ الجزء الأمامي من اللسان على الجانب المصاب.قد تتلقَّى الأذن على الجانب المصاب الأصوات كما لو أنَّها عالية بشكلٍ غير طبيعيّ (حالة تسمى احتِدَاد السَّمع hyperacusis)، وذلك لأن العضلة التي تعمل على تمطيط طبلة الأذن تكون مشلولةً؛وتتموضع هذه العضلة في الأذن الوسطى.

هل تعلم...

في بعض الأحيان، عندما يشفى العصبُ الوجهي، يقوم بتشكيل وصلات غير طبيعية، مما يؤدي إلى حركات غير متوقعة لبعض عضلات الوجه أو إلى دُماع العين ("دُموع التَّماسيح") في أثناء إفراز اللعاب.

ونظرًا إلى عدم استخدام عضلات الوجه لفترة طويلة، يحدث أحيانًا شدّ دائم للعضلات (تقفُّع contractures).