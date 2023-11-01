شللُ بيل Bell palsy (نوع من شلل العصب الوجهي) هو ضعف مُفاجئ أو شلل في العضلات على جانب واحد من الوجه بسبب خلل وظيفي في العصب القحفي السابع (العصب الوجهي).يعمل هذا العصبُ على تحريك عضلات الوجه وتحريض غدد اللعاب والدمع ويُمكّن الثلثين الأماميين للسان من التذوق، ويضبط العضلات التي تمارس دورًا في السمع.
قد يكون شبب شلل بل عدوى فيروسية أو اضطرابًا في المناعة يؤدي إلى تورُّم العصب الوجهي، أو قد يكون السبب غير معروف.
قد يشعر المرضى بألم خلف الأذن، ثُمَّ قد يصبح أحد جانبي الوجه ضعيفًا أو مشلولًا بشكلٍ كاملٍ، وقد لا يتمكنون من التذوق عن طريق مقدمة اللسان على الجانب المُصاب.
يضع الأطباء التشخيص استنادًا إلى الأَعرَاض عادةً.
تساعد الستيرويدات القشرية، والتي تستخدم للتقليل من تورم العصب، الأشخاص على التعافي واستعادة حركة الوجه بسرعة أكبر قليلًا.
يتعافى معظمُ الأشخاص بشكلٍ كاملٍ في غضون عدّة أشهر وذلك سواء أتلقَّوا مُعالجةً أم لم يتلقوها.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الأعصاب القحفية).
شلل بيل Bell palsy هو أحد أنواع شلل العصب الوجهي، والذي كان يعتقد سابقًا بعدم وجد سبب محدد له (شلل العصب الوجهي مجهول السبب).ولكن، تشير الأدلة الحالية إلى أن شلل بيل قد ينجم أحيانًا عن عدوى فيروسية أو اضطراب آخر.
تقترح الأدلة أن الأَسبَاب الشائعة لشلل بيل تتضمن:
عدوى بفيروس الهربس البسيط من النوع الأوَّل (التي تُسبب عَدوى الفم، مثل قرحات البرد)
كما قد ينجم شلل بل عن فيروسات أخرى، مثل فيروس كوكساكي، أو الفيروس المضخم للخلايا، أو الفيروسات التي تسبب كوفيد-19، أو النكاف، أو الحصبة الألمانية، أو كَثرَة الوَحيدات أو الأنفلونزا أو اللقاحات المضادة هذه الفيروسات.
تُؤدِّي العَدوى إلى تورُّم العصب،وعندما يتورَّم العصب، يتعرض إلى الانضغاط بسبب الممرات الضيقة في الجمجمة والتي يمر عبرها.
يمكن أن تُسبب اضطرابات أخرى أنواعًا أخرى من شللَ العصب الوجهي.يُمكن أن يُسبب مرض لايم شلل العصب الوجهي الذي قد يؤثر في جانبي الوجه معًا، وذلك على النقيض من شلل بيل.يُعدُّ الساركويد عند الأمريكيين من أصول افريقية سببًا شائعًا لشلل العصب الوجهي،وأحيانًا تُسبب الأورام وكسور الجمجمة شللَ الوجه.
أعراض شلل بيل
بالنسبة إلى شلل بيل، قد يكون الألم خلف الأذن هُوَ العَرَض الأوَّل،وتضعف عضلات الوجه فجأة، ويحدث هذا خلال ساعاتٍ عادةً،ويتراوح التأثيرُ بين ضعف خفيف إلى شللٍ كاملٍ،وفي غُضون 48 إلى 72 ساعة، يُصبح الضعف شديدًا إلى أقصى درجاته.يتأثر جانب واحد من الوجه فقط.
بالنسبة إلى شلل العصب الوجهي، يصبح الوجهُ مسطَّحا وخاليًا من التعابير؛ولكن، عندما يتأثر جانب واحد فقط، غالبًا ما يشعر الأشخاص كما لو كان الوجه ملتويًا، لأن العضلات على الجانب غير المُصاب تميل إلى سحب الوجه إلى ذلك الجانب في كل مرة يقومون فيها بتعبير في الوجه.قد يكون من الصعب أو المستحيل تجعيد الجبين وطرف العين والتكشير على الجانب المصاب،ويشعر معظم الأشخاص بخدرٍ أو ثقل في الوجه، وذلك على الرغم من أن الإحساس يبقى طبيعيًا.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
قد يكون إغلاق العين على الجانبِ المصاب صعبًا،وقد يكون المرضى غير قادرين على إغلاق العين بشكلٍ كاملٍ، ويصبح عدد مرات طرف العين أقلّ.كما تميلُ العين إلى الاستدارة نحوَ الأعلى عند إغلاقها أيضًا.
قد يحدث ضعفٌ في إنتاج اللعاب والدمع؛وقد يحدث جفاف في العينِ والفم، أو يسيل اللعاب.نظرًا إلى الانخفاض في إنتاج الدمع، وإلى أنَّ عدد مرات طرف العين يُصبح أقلّ (يُساعد طرف العين على ترطيب سطحها)، تُصبِح العين جافةً مما يُؤدِّي إلى ألم وضرر فيها.يكون الضرر في العين بسيطًا عادةً، ولكن يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يجرِ ترطيب العين وحمايتها بطريقة أخرى.
قد يكون المرضى غير قادرين على التذوق عن طريقِ الجزء الأمامي من اللسان على الجانب المصاب.قد تتلقَّى الأذن على الجانب المصاب الأصوات كما لو أنَّها عالية بشكلٍ غير طبيعيّ (حالة تسمى احتِدَاد السَّمع hyperacusis)، وذلك لأن العضلة التي تعمل على تمطيط طبلة الأذن تكون مشلولةً؛وتتموضع هذه العضلة في الأذن الوسطى.
هل تعلم...
في بعض الأحيان، عندما يشفى العصبُ الوجهي، يقوم بتشكيل وصلات غير طبيعية، مما يؤدي إلى حركات غير متوقعة لبعض عضلات الوجه أو إلى دُماع العين ("دُموع التَّماسيح") في أثناء إفراز اللعاب.
ونظرًا إلى عدم استخدام عضلات الوجه لفترة طويلة، يحدث أحيانًا شدّ دائم للعضلات (تقفُّع contractures).
تشخيصُ شلل بيل
تقييم الطبيب
اختبارات مختلفة أحيانًا، وذلك استنادًا إلى السبب المُشتبه فيه
يمكن تشخيصُ شلل العصب الوجهي وتفريقه عن اضطرابات أخرى استنادًا إلى الأَعرَاض عادةً؛فعلى سبيل المثال، يمكن تفريق شلل العصب الوجهي عن السكتة لأن السكتة تُسبب عادةً ضعفًا فقط في الجزء السفلي من جانب واحد من الوجه وليس في جانب كامل من الوجه.يستطيع المرضى الذين تعرّضوا إلى السكتة أن يُغلقوا العينين بإحكام، وأن يقوموا بتغضين الجبين.كما تُسبب السكتة أيضًا ضعفاً في ذراع أو ساق عادةً.
يستطيع الأطباء التفريق بين شلل بيل والاضطرابات الأخرى الأقل شيوعًا عادةً، والتي تُسبب شلل العصب الوجهي (مثل الأورام وداء لايم والأنواع الأخرى من العدوى والساركويد والسكّري وكسور الجمجمة).تُسبب هذه الاضطرابات الأخرى أعراضًا مختلفة عادةً، وتظهر الأعراض ببطءٍ أكثر في كثير منها؛ولذلك إذا لم يكن الأطباء متأكدين من أن شلل بيل هو السبب أو إذا ظهرت الأعراض تدريجيًا، يقومون باختباراتٍ.وقد تنطوي هذه الاختبارات على:
الاختبارات الدموية
التصوير بالأشعة السينية
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للدماغ؛
فعلى سبيل المثال، قد يقوم الأطباء باختبارات للدم لتحري الأسباب الأخرى لشلل العصب الوجهي، مثل داء لايم وقد يُجرون اختبارًا للدم وتصويرًا لالصدر بالأشعة السِّينية لتحري الساركويد.يستطيع الأطباء استبعاد الأَسبَاب الأخرى استنادًا إلى الأعراض عندَ الشخص ونتائج هذه الاختبارات عادةً.
علاج شلل بيل
قطرات العين أو لُصاقة لوِقاية القرنية
الستيرويدات القشرية أحيانًا
ينبغي وقاية العين من الجفاف للتقليل من خطر الضرر فيها.يمكن تطبيق قطرات عينية مكونة من دموع صناعية أو محلول ملحي (سالين) على العين بشكل متكرر.وقد يحتاج المرضى إلى وضع لصاقة على العين لبعض الوقت، خُصوصًا في أثناء النوم؛وفي حالات نادرةٍ عندما يكون الاضطراب شديدًا، تجري خياطة الجفن العلوي والجفن السفلي مع بعضهما بعضًا.
يُعطى قشريّ مثل بريدنيزون عن طريق الفم للتقليل من تورم العصب.ويُؤدِّي أخذ ستيرويد قشريّ إلى تسريع وتحسين استعادة الحركة بعض الشيء إذا أعطي في غضون ثلاث أيام من ظهور الأعراض.
من غير الواضح ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات مفيدة - بما فيها الأدوية المضادة للفيروسات الفعالة ضد الهربس البسيط وفيروسات الهربس النطاقي (مثل أسيكلوفير، وفامسيكلوفير، وفالسيكلوفير).يمكن لهذه الفيروسات أن تسبب شلل بل.
مآل شلل بيل
عندما يكون شلل الوجه جزئيًا، يتعافى معظم الأشخاص بشكلٍ كاملٍ خلال عدّة أشهر سواء أجرت مُعالجتهم أم لا،
وعندما يكون الشلل تامًا، فإن النتيجة تختلف.يمكن إجراء فحوصات (دراسات التوصيل العصبي وتخطيط كهربية العضل) للمساعدة على التنبؤ باحتمالية الشفاء.لا يتعافى بعض من الأشخاص بشكلٍ كاملٍ،وقد تبقى عضلات الوجه ضعيفةً، مما يتسبب في تدلي الوجه.
يحدث التعافي عندما تنمو الألياف العصبية مجددًا.إلا أن الأعصاب قد تنمو من جديد في المكان الخطأ—مثل العينين بدلًا من الجزء السفلي من الوجه.ونتيجة لذلك، قد تتقلص عضلات غير متوقعة عندما يقوم الأشخاص بتعابير وجهية أو قد يذرفون الدموع عند تناول الطعام (تسمى دموع التماسيح).