تَشَنُّجُ نِصف الوَجه

نفضان لاإراديّ في العضلات على جانبٍ واحد من الوجه، ويبدأ هذا النفضان عادةً بجفن العين، ومن ثمَّ ينتقل إلى الخدّ والفم.قد يكون النفضان متقطعًا في البداية، ولكنه قد يُصبح مستمرًا تقريبًا.

يكون تَشَنُّج نِصفِ الوَجه غيرَ مؤلم في الأساس، ولكن يمكن أن يكون مزعجًا ويشبه الاختلاجَ.