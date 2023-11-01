اضطراباتُ العَصَب تَحتَ اللِّسان

التصوير بالرنين المغناطيسي

البزل القطنيّ في بعض الأحيان

يستخدم الأطباء التصويرَ بالرنين المغناطيسي للتحري عن ورمٍ أو دليل على السكتة عادةً.

قد يكون البزل القطنيّ ضروريًا إذا كان هناك احتمال لوجود سرطان أو عَدوى.