أَلَمُ العَصَبِ الثَّلاثِيِّ التَّوائِم trigeminal neuralgia هو ألم شديد في الوجه بسبب خلل وظيفيّ في العصب القحفي الخامس (العصب ثلاثي التوائم).ينقل هذا العصبُ معلوماتٍ حسيةً من الوجه إلى الدماغ، ويضبط العضلات التي تُمارسُ دورًا في المضغ.

يكون السبب شريانًا في موضع غير طبيعي يضغط على العَصَب الثُّلاثِي التَّوائِم عادةً،

يشعر المرضى بدفقاتٍ قصيرة متكررة من ألم واخزٍ مُبرِّح يُشبه البرقَ في الجزء السفلي من الوجه.

يضع الأطباءُ التَّشخيص استنادًا إلى سِمَات الألم.

قد تخفف بعض الأدوية المُضادَّة للاختلاجات أو بعض مضادات الاكتئاب أو دواء باكلوفين من الألمَ، ولكن تحتاجُ الحالة إلى جراحة في بعض الأحيان.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الأعصاب القحفية).

عادةً ما يصيب ألم العصب ثلاثي التوائم البالغين بشكل رئيسي، وخاصة كبار السن.وهو أكثر شُيُوعًا عندَ النساء.

أحد الأسباب الشائعة لأَلَم العَصَب الثَّلاثِيِّ التَّوائِم هو:

وجود شريان في موضع غير طبيعي يضغط على العَصَب الثُّلاثِي التَّوائِم بالقرب من مكان خروجه من الدماغ

ينجُم أَلَمُ العَصَب الثَّلاثِيِّ التَّوائِم عند اليافعين عن ضرر في الأعصاب بسبب التصلُّب المتعدِّد أحيانًا.وفي حالات نادرةٍ، ينجم أَلَم العَصَب الثَّلاثِيِّ التَّوائِم عن ضرر بسبب الضغط الذي يسببه الورم أو وصلَة غير طبيعية بين الشرايين والأوردة (تَشَوُّه شِريانِي وَريدِيّ) أو انتفاخ (أم الدم) في شريان يُغذي الدماغ.

أعراض أَلَمُ العَصَبِ الثَّلاثِيِّ التَّوائِم يمكن أن يحدث الألم الناجم عن أَلَم العَصَب الثَّلاثِيِّ التَّوائِم تلقائيًا ولكن غالبًا ما يجري تحريضه عن طريق لمس بقعة معينة (تسمى نقطة الزناد) على الوجه أو الشفتين أو اللسان، أو عن طريق فعل مثل تنظيف الأسنان أو المضغ.يُمكن أن يشعرَ المرضى بدفقات قصيرة متكررة من ألم واخز مبرِّح يُشبه البرق في أي جزء من القسم السفليّ من الوجه، ولكنهم يشعرون بهذا الألم في معظم الأحيان في الخدّ بجانب الأنف أو في الفكّ. يتأثَّر جانب واحد فقط من الوجه عادةً،ويستغرق الألم ثوانيَ عادةً، ولكن قد يستمر إلى دقيقتين.ونظرًا إلى أنَّ هذا الألم يتكرر بمُعدَّل 100 مرَّة في اليوم، فيُمكنه أن يُسبب العجز للمرضى؛وبسبب شدَّته، يميل الأشخاص إلى الإجفَال، ولذلك يُسمَّى هذا الاضطراب أحيانًا بالعرَّة tic.يزول الاضطراب من تلقاء نفسه عادةً، ولكن تعود نوبات الاضطراب من جديد غالبًا من بعد فترة طويلة خالية من الألم.

تشخيص أَلَمُ العَصَبِ الثَّلاثِيِّ التَّوائِم الفحص العصبي

التصوير بالرنين المغناطيسي على الرغم من عدم وجود اختبار نوعيّ للتعرف إلى أَلَم العَصَب الثَّلاثِيِّ التَّوائِم، إلا أن ألمه المُميز يجعل من السهل على الأطباء تشخيص الاضطراب،يُجرى تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي لتحديد ما إذا كان الشريان يتقاطع مع العصب.يمكن لهذه المعلومة أن توجه العلاج مستقبلًا.يمكن لتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي أن يكشف ما إذا كان هناك ورم يضغط على العصب.ولكن، ينبغي أن يُفرِّق الأطباءُ بين أَلَم العَصَبِ الثَّلاثِيِّ التَّوائِم والأَسبَاب المحتملة الأخرى لألم الوجه، مثل اضطرابات الفك، أوالأسنان، أوالجيوب.