مُتلازمة غيلان- باريه Guillain-Barré Syndrome (GBS)

تبدأ أعراضُ مُتلازمة غيان-باريه عادةً في كلتا الساقين، ثم تتقدم نحو الأعلى باتجاه الذراعين.ولكن، في بعض الأحيان، تبدأ الأعراض في الذراعين أو الرأس وتتقدَّم نحو الأسفل.

تشتمل الأعراضُ على الشعور بالضُّعف والإحساس بالدبابيس والإبر أو حدوث فقدان للإحساس.ويكون الضعفُ أكثر وضوحًا من الإحساس غير الطبيعي.وتتراجع المُنعَكَساتُ أو تغيب.يكون الضُّعفُ في أَوْجِه، عند 90٪ من المصابين بمُتلازمة غيان-باريه، بعد 3-4 أسابيع من بدء الأعراض.يُعاني 5-10٪ من ضُعفٍ شديدٍ في العضلات التي تتحكَّم في التنفس بحيث يكون من الضروري استعمال التنفس الاصطناعي.

عندما يكون الاضطرابُ شديدًا، تصبح عضلات الوجه والبلع ضعيفةً عند أكثر من نصف المصابين.وعندما تكون هذه العضلات ضعيفة، قد يختنق الأشخاص حينما يأكلون أو يُصابون بالتَّجفاف وسوء التغذية.

وقد ينخفض أداء الوظائف الداخلية التي يتحكَّم بها الجهاز العصبي اللاإرادي إذا كان الاضطراب شديدًا جدًّا؛فمثلًا، قد يحدث تفاوتٌ كبيرٌ في ضغط الدَّم أو يصبحَ نظمُ القلب غيرَ طبيعي أو يحدثَ احتباسٌ للبول أو إمساكٌ شديد.

وفي حالةٍ مختلفة تُسمَّى مُتلازمة ميلر- فيشر Miller-Fisher syndrome، تقتصر الأعراضُ على حدوث شللٍ في حركات العينين، ويصبح المشي غيرَ مستقر، وتختفي المُنعكسات الطبيعية.