اعتلالُ الأعصاب المُتعدِّد المزيل للميالين الالتهابي المزمن (CIPD)

تتشابه أعراضُ اعتلال الأعصاب المزيل للميالين الالتهابي المزمن مع أعراض متلازمة غيلان باريه. يكون الضعف أكثرَ وضوحًا من الأحاسيس غير الطبيعية (التنميل والإحساس بالوخز والإبر).إلَّا أنَّ هذه الأَعرَاضَ تتفاقم على مدى أكثر من 8 أسابيع.(في مُتلازمة غيان-باريه، يتفاقم الضُّعفُ عادةً خلال 3 أو 4 أسابيع، ثم يستمرُّ بالدرجة نفسها أو يبدأ في العودة إلى طبيعته).

قد تتفاقم الأعراضُ ببطء أو قد تقل أو تختفي ، ثم تتفاقم أو تعاود الظهور.

تكون المُنعكساتُ غائبة عادةً.

يكون تفاوتُ ضغط الدَّم عندَ معظم الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب أقلَّ حِدَّةً، ويحدُث اضطراب نظم القلب بشكلٍ أقلّ في كثير من الأحيان، وتكون الوظائف الداخلية الأخرى أقلّ اختلالًا مقارنةً بالأشخاص المصابين بمُتلازمة غيان-باريه.كما قد يكون الضُّعفُ غيرَ منتظمٍ بشكلٍ أكبر، ويُصيبُ جانبي الجسم بشكلٍ مختلف، وقد يتقدّم الضُّعف ببطء أكبر.