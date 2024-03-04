اضطراباتُ الضفيرة

الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لتضرُّر الضفائر هي:

الإصابات الجسديَّة

السَّرطان

قد يؤدي الحادثُ الذي يسحب الذراع أو يُسبِّبُ إلتواءَها بشدة عند الكتف إلى إلحاق الضَّرر بالضفيرة العضدية (المتوضِّعة بالقرب من الكتف).ويمكن أن تُتضرَّر الضفيرةُ العضدية في أثناء الولادة عند حديثي الولادة إذا تطلَّبت الولادة السَّحبَ أو مناوراتٍ أخرى.كما يُمكن أن يؤدي السقوطُ إلى إصابة الضَّفيرة القَطَنيَّة العَجُزيَّة (تتوضَّع بالقرب من الورك).

يمكن للسرطان الذي ينمو في الثدي أو الجزء العلوي من الرئة أن يغزوَ ويُخرِّبَ الضفيرة العضدية.ويمكن لسرطان الأمعاء أو المثانة أو البروستات أن يغزوَ الضفيرة القطنية العجزية.وقد تُسبِّبُ الكتلُ الأخرى، مثل الورم غير السرطاني (الحميد) أو الخُراج أو جيب الدَّم (الورم الدَّموي)، اضطرابات الضفائر من خلال الضغط عليها.

كما قد يؤدي داء السكَّري أو العلاج الإشعاعي لسرطان الثدي، والذي يمكن أن يُلحقَ الضَّرر بالأعصاب في جميع أنحاء الجسم، إلى تضرُّر الأعصاب في الضفيرة.

التِهابُ العَصَبِ العَضُدِيّ الحاد (مُتلازمة بارسوناج - تيرنر Parsonage-Turner syndrome أو الضمور العضلي المؤلم) هو خلل وظيفي مفاجئ في الضفيرة العضدية بسبب الالتهاب، وليس بسبب الإصابة أو السَّرطان.وربما يكون ناتجًا عن تفاعل مناعي ذاتي - عندما ينتج الجسم أجسامًا مضادة تهاجم أنسجته - أو عن أحد الفيروسات.يُصيبُ هذا الاضطرابُ الرجال بشكلٍ رَئيسيَ.وهو يُصيب الشباب عادةً، ولكن يمكن أن يحدثَ في أيِّ سن.