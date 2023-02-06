تحتوي بعضُ الأطعمة على الألياف، وهي كربوهيدرات معقدة قاسية.يمكن تصنيفُ الألياف كما يلي:

ألياف قابلة للذوبان جزئيًّا: تذوب في الماء، وقد يكون الجسم قادرًا على هضم بعضها.

ألياف غير قابلة للذوبان: لا تذوب في الماء، ويعجز الجسم عن هضمها.

تساعد الألياف في النظام الغذائي بشكلٍ رئيسي عن طريق إضافة كتلة إلى محتويات الأمعاء.ويساعد هذا على تسهيل خروج البراز والتخفيف من الإمساك.كما قد تساعد الألياف على الشُّعور بالشبع (الشعور بالامتلاء وتخفيف الجوع).ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الألياف غير القابلة للذوبان قد يُسبب النفخة ويتداخل مع امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن.

توصي السلطاتُ الصحيَّة بتناول حَوالى 30 غرامًا من الألياف يوميًّا عادةً.في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط كمية الألياف المُتناولة يوميًا نَحو 12 غرامًا، وذلك بسب ميل السكان إلى تناول المنتجات المصنوعة من دقيق القمح الخالي من الألياف تقريبًا، وعدم تناول الكثير من الفواكه والخضروات.يتراوح متوسطُ ما تحتويه وجبة طعام مكوَّنة من الفواكه أو الخضار أو الحبوب بين 2 إلى 4 غرامات من الألياف.ولا تحتوي اللحوم والألبان على ألياف.