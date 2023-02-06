الأطعمة المُصنَّعة، والأطعمة العضوية، والأطعمة المُهندسة حيويًا أو المُعدَّلة جينيًا

تُعرِّف وزارة الزراعة الأمريكية الطعامَ المُصنَّع بأنه أيِّ سلعةٍ زراعيَّة خام كانت عرضةً للغسل، أو التنظيف، أو الطحن، أو القطع، أو التقطيع، أو التدفئة، أو البسترة، أو الطَّهي، والتعليب والتَّجميد والتجفيف والتجفيف والخلط والتعبئة أو غيرها من الإجراءات التي تغيِّر الطعام من حالته الطبيعية.

استنادًا إلى هذا التعريف، فإن جميع الأطعمة هي أطعمة مصنعة إلى حدٍّ ما.ولكن بعض طرائق تصنيع الطعام الحديثة تنزع المغذيات من الأطعمة.على سبيل المثال، يُزيل الطحن النخالة والقشرة من الحبوب، وبذلك يُزيل الألياف، والحديد، والعديد من فيتامينات B منها.كما تضيف المعالجة مواد إضافية مثل المواد الحافظة (مثل البنزوات، والسوربات، والنتريت، والسلفيت، وحامض الستريك)؛ والألوان الاصطناعية، والنكهات، والمحليات؛ والمثبتات؛ والمستحلبات؛ والفيتامينات والمعادن الاصطناعية والمضافات الأخرى بما في ذلك الملح، وغلوتامات أحادي الصوديوم (MSG)، والسكر، والدهون، والزيوت المكررة.يمكن لبعض الإضافات الغذائية أن تؤثر سلبًا على الأطفال بشكل خاص.

أصبحت الأطعمة فائقة المعالجة (على سبيل المثال، الحلوى، والوجبات الخفيفة المالحة، والمشروبات المحلاة بالسكر، والوجبات الجاهزة للأكل، والوجبات السريعة) شائعة بشكل متزايد، وتشكل ما يقرب من نصف الإمدادات الغذائية في العديد من البلدان.تكون هذه الأغذية مصنوعة من مُكَوِّنات غير مكلفة (بما في ذلك الدهون غير الصحية، والحبوب المحسنة، والنشاء، والسكر والملح المضافين) التي غالبًا ما تترافق مع الإضافات الغذائية (بما في ذلك الألوان الاصطناعية، والنكهات، والمواد الحافظة) لجعلها غير مكلفة ولذيذة بشكلٍ استثنائي وإطالة مدة صلاحيتها.يحتوي معظمها على القليل من الأطعمة الكاملة أو لا تحتوي على شيئ منها.تُعزز هذه الأطعمة من الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن وقلة وارد العناصر الغذائية القيِّمة، مما يزيد من خطر مقاومة الأنسولين وربما اضطرابات أخرى (مثل داء الشريان التاجي، والاكتئاب، ومُتلازمة المعي المتهيج، والسرطان، وحتى الوفاة المبكرة).