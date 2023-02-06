الأطعمة المُصنَّعة، والأطعمة العضوية، والأطعمة المُهندسة حيويًا أو المُعدَّلة جينيًا

الأطعمة المُصنّعة (المعالجة)
تُعرِّف وزارة الزراعة الأمريكية الطعامَ المُصنَّع بأنه أيِّ سلعةٍ زراعيَّة خام كانت عرضةً للغسل، أو التنظيف، أو الطحن، أو القطع، أو التقطيع، أو التدفئة، أو البسترة، أو الطَّهي، والتعليب والتَّجميد والتجفيف والتجفيف والخلط والتعبئة أو غيرها من الإجراءات التي تغيِّر الطعام من حالته الطبيعية.
استنادًا إلى هذا التعريف، فإن جميع الأطعمة هي أطعمة مصنعة إلى حدٍّ ما.ولكن بعض طرائق تصنيع الطعام الحديثة تنزع المغذيات من الأطعمة.على سبيل المثال، يُزيل الطحن النخالة والقشرة من الحبوب، وبذلك يُزيل الألياف، والحديد، والعديد من فيتامينات B منها.كما تضيف المعالجة مواد إضافية مثل المواد الحافظة (مثل البنزوات، والسوربات، والنتريت، والسلفيت، وحامض الستريك)؛ والألوان الاصطناعية، والنكهات، والمحليات؛ والمثبتات؛ والمستحلبات؛ والفيتامينات والمعادن الاصطناعية والمضافات الأخرى بما في ذلك الملح، وغلوتامات أحادي الصوديوم (MSG)، والسكر، والدهون، والزيوت المكررة.يمكن لبعض الإضافات الغذائية أن تؤثر سلبًا على الأطفال بشكل خاص.
أصبحت الأطعمة فائقة المعالجة (على سبيل المثال، الحلوى، والوجبات الخفيفة المالحة، والمشروبات المحلاة بالسكر، والوجبات الجاهزة للأكل، والوجبات السريعة) شائعة بشكل متزايد، وتشكل ما يقرب من نصف الإمدادات الغذائية في العديد من البلدان.تكون هذه الأغذية مصنوعة من مُكَوِّنات غير مكلفة (بما في ذلك الدهون غير الصحية، والحبوب المحسنة، والنشاء، والسكر والملح المضافين) التي غالبًا ما تترافق مع الإضافات الغذائية (بما في ذلك الألوان الاصطناعية، والنكهات، والمواد الحافظة) لجعلها غير مكلفة ولذيذة بشكلٍ استثنائي وإطالة مدة صلاحيتها.يحتوي معظمها على القليل من الأطعمة الكاملة أو لا تحتوي على شيئ منها.تُعزز هذه الأطعمة من الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن وقلة وارد العناصر الغذائية القيِّمة، مما يزيد من خطر مقاومة الأنسولين وربما اضطرابات أخرى (مثل داء الشريان التاجي، والاكتئاب، ومُتلازمة المعي المتهيج، والسرطان، وحتى الوفاة المبكرة).
الأطعمة العضوية
للحصول على علامة الغذاء العضوي المعتمد من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، ينبغي زراعة وتصنيع الأطعمة العضوية وفقًا للمبادئ التوجيهية الفيدرالية التي تتوافق مع العديد من العوامل، بما في ذلك نوعية التربة، وممارسات تربية الحيوانات، ومكافحة الآفات والأعشاب الضارة، واستخدام المواد المضافة.على سبيل المثال، إذا وُصفت اللحوم بأنها عضوية، فينبغي تربية الحيوانات في ظروف تتلاءم مع سلوكياتها الطبيعية (مثل القدرة على الرعي في المراعي)، وتغذيتها بالأعلاف والأعلاف العضوية بنسبة 100٪، وعدم إعطائها المضادَّات الحيوية أو الهرمونات.يجب أن يحتوي المنتج على 95٪ من المُكَوِّنات العضويَّة حتى يمكن توسيمه بختم المنتج العضويّ من وزارة الزراعة الأمريكية.
على الرغم من أن اليقين ومدى الفوائد الصحية المنسوبة للأطعمة العضوية لا تزال غير معروفة، إلا أن عدم وجود المضادات الحيوية فيها يساعد على منع مقاومة المضادات الحيوية.كما قد تزيد المبيدات الاصطناعية من مخاطر التوحد، واضطراب فرط النشاط وقلة الانتباه، وتدني المهارات الإدراكية لدى الأطفال.إحدى الاستراتيجيات للمساعدة على احتواء التكاليف المتزايدة للأغذية العضوية هي مراجعة القوائم السنوية لمجموعة العمل البيئي (EWG) لمستويات مبيدات الآفات التي تورد الاثنا عشرة القذرة (dirty dozen) (منتجات ملوثة بالمبيدات أكثر من المحاصيل الأخرى) و الخمسة عشر النظيفة (clean fifteen) (منتجات تحتوي على أدنى كميات من بقايا المبيدات).
الأطعمةُ المهندسة حيويًا أو المعدلة جينيًا
الأطعمة المهندسة حيويًّا أو المعدلة جينيًا هي الأطعمة التي تحتوي على كائنات معدلة جينيًا.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحتوي الأطعمة المهندسة حيويًا أوالمُعدَّلة جينيًا على حمض DNA جرى تعديله من خلال تقنيات معمليَّة ولا يمكن إنتاجه من خلال التكاثر التقليدي أو الموجود في الطبيعة.توجد الأطعمة المعدَّلة جينيًا في إمدادات الغذاء في الولايات المتحدة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتراقب سلامة الغذاء والدواء من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة حماية البيئة (EPA) ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA).
ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2022، بات مطلوبًا وضع علامات على الأطعمة تبين ما إذا كانت مُهندَسة حيويًا.غالبًا ما تكون هذه الأطعمة مكوِّنات شائعة في أطعمة أخرى وقد يكون من الصعب تحديدها.
على الرغم من أن تناول الأطعمة المهندسة حيويًا لا يُشكِّل أي خطر على صحة الإنسان، فقد أثارت مجموعات الدفاع عن سلامة الأغذية مخاوف مثل الإصابة بالحساسية (إذا أُخذ الحمض النووي DNA المنقول من طعام يحتوي على مواد مسببة للحساسية) ومقاومة المضادات الحيوية الناجمة عن استهلاك المحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب التي يمكن أن تنقل، من الناحية النظرية، الجينات المعدلة المقاومة للمضادات الحيوية إلى الجهاز الهضمي البشري .وقد صرحت منظمة الصحة العالمية بأن خطر مثل هذه المقاومة للمضادات الحيوية صغير جدًّا، ولكنه موجود.