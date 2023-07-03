يُعدُّ نقص الكروم نادرًا في البلدان المتقدمة ويمكن أن ينجُم عن استخدام التغذية عن طريق الوريد (التغذية الوريدية الكاملة) لفترة طويلة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

يُمكِّنُ الكرومالأنسولينَ (الذي يضبط مستويات السكر في الدم) من أداء وظيفته ويُساعد على معالجة (استقلاب) وتخزين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.من غير الواضح ما إذا كان ينبغي اعتبار الكروم أحد العناصر النزرة الأساسية (المطلوبة).لم يُحدِّد الخبراء حتَّى الآن ما إذا كانت مكملات الكروم مفيدةً لأشخاص السكري،ينبغي على المصابين بالسكَّري عدم أخذ مكملات الكروم دون إشراف خبيرٍ في هذا المرض.

تُمتصُّ كميةٌ صغيرةٌ فقط من الكروم في الطعام،ويكون امتصاص الكروم أفضل عند تناوله مع أطعمةٍ تحتوي على فيتامين C أو النياسين.

لا تُعزِّزُ مكملات الكروم من حجم أو قوَّة العضلات

قد تنطوي أَعرَاض عوز الكروم على نَقصٍ في الوَزن وتخليط ذهني وضعف في التنسيق وتراجع الاستجابة للسكر (الغلُوكُوز) في الدم، مما يزيد من خطر السكَّري.

قد تنطوي مُعالَجَة نقص الكروم على أخذ مكملات الكروم.