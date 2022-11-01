ينجم نقصُ فيتامين E عن النظام الغذائي الفقير به، وهو شائع في البلدان التي ترتفع فيها معدلات انعدام الأمن الغذائي.في البلدان التي تنخفض فيها معدلات انعدام الأمن الغذائي، عادةً ما يكون السبب هو اضطراب الامتصاص.يُولد بعضُ الرضَّع مصابين بعوز الفيتامين E، والذي يتحسن مع استخدام المكملات عادةً.

يمكن أن يؤدي نقصُ فيتامين E إلى حدوث اضطراب في المنعكسات والتناسُق وصعوبة المشي وضَعف العضلات.

قد يحدث لدى الأطفال الخُدَّج المُصابين بالنقص شكلٌ خطيرٌ من فقر الدم.

يعتمدُ التَّشخيصُ على الأَعرَاض ونتائج الفَحص السَّريري.

يؤدي استعمال مُكمِّلات فيتامين E إلى تصحيح النقص.

يُصنَّف فيتامين E (توكوفيرول) مع مضادات الأكسدة: فهو يحمي الخلايا من الأضرار التي تُسببِّها الجذور الحرّة، التي هي من النواتج الجانبيَّة لنشاط الخلايا الطبيعي، كما تشارك في التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا.وقد ينجم ضررٌ عن بعض هذه التفاعلات.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الفيتامينات).

يُصنَّف فيتامين E، مثل الفيتامينات A، K، D، من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، حيث يذوب في الدهون ويجري امتصاصُه بشكلٍ أفضل عندَ تزامن استعماله مع تناول بعض الدهون.تشتمل المصادرُ الجيّدة لفيتامين E على الزيوت النباتية والمكسّرات والبذور والخضروات الورقيَّة الخضراء وجنين القمح.

يوجد لدى الأطفال حديثي الولادة احتياطيٌّ منخفضٌ نسبيًّا من فيتامين E نتيجة عبور كمياتٍ قليلةٍ منه عبر المشيمة.وهكذا يكون الأطفالُ حديثو الولادة، لاسيَّما الخُدَّج منهم، معرَّضين لخطر متزايدٍ للإصابة بنقص فيتامين E.ولكنَّ هذا الخطرَ يتناقص مع تقدُّمهم بالعمر عادةً نتيجة حصولهم على ما يكفي من فيتامين E من حليب الأم أو من التراكيب الغذائية الجاهزة.بينما يمكن للبالغين تخزين كميات كبيرة من فيتامين E في الأنسجة الدهنية، ممَّا يُقلِّلُ من فرص حدوث نقصٍ في هذا الفيتامين.

أسباب عوز الفيتامين E يؤدي اتباعُ نظام غذائي فقير بالدهون إلى فقد فيتامين E، نظرًا لكون الزيوت النباتية هي المصدر الرئيسي لهذا الفيتامين ولأنَّ أفضلَ امتصاص لفيتامين E يحدث عندَ استعماله مع بعض الدهون.كما يمكن للاضطرابات التي تُضعِف امتصاصَ الدهون (مثل اضطرابات مُعيَّنة في الكبد واضطرابات المرارة والتهاب البنكرياس والتلُّيف الكيسي) أن تُنقصَ من امتصاص فيتامين E وتزيدَ من خطر نقص فيتامين E. تكون الإصابةُ بنقص فيتامين E نادرة بين الأطفال الأكبر سنًّا والبالغين في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي تنخفض فيها معدلات انعدام الأمن الغاذئي عادةً، ويعود ذلك إلى الأَسبَاب التالية: الإصابة باضطراب يُضعِف امتصاصَ الدهون (اضطراب سوء الامتصاص) بينما يكون السببُ الأكثر شُيُوعًا لنقص فيتامين E في البلدان التي ترتفع فيها معدلات انعدام الأمن الغذائي هو: عدم كفاية المدخول من فيتامين E هل تعلم...

أعراض عوز الفيتامين E عندَ الأطفال، قد تشمل الأعراضُ ردود الفعل البطيئة وصعوبة المشي وفقدان التناسق وفقدان الإحساس بالوضعية (معرفة مكان الأطراف دون النظر إليها) وضعف العضلات. بينما يَندرُ أن تظهرَ هذه الأعراضُ عند البالغين المصابين بنقص فيتامين E الناجم عن اضطراب سوء الامتصاص، لأنَّ البالغين يُخزِّنون كميات كبيرة من فيتامين E في الأنسجة الدهنيَّة. يمكن أن يسبِّبَ نقص فيتامين E شكلًا من أشكال فقر الدم الذي تتمزَّق فيه خلايا الدم الحمر (فقر الدم الانحلالي).يكون الأطفالُ الخُدَّج المصابين بنقص فيتامين E معرضين لخطر الإصابة بهذا الاضطراب الخطير. قد يحدث نزفٌ داخل الدماغ عند الأطفال الخُدَّج، ويمكن أن تنمو الأوعية الدموية في العينين بشكل غير طبيعي (اضطراب يسمّى اعتلال الشبكية عند الخُدَّج retinopathy of prematurity).كما يعاني الأطفالُ حديثو الولادة المصابون بنقص الفيتامبن من ضَعف العضلات.

تشخيص عوز الفيتامين E الفحص السريري

اختِبارات الدم في بعض الأحيان يعتمد تشخيصُ نقص فيتامين E على الأَعرَاض وعلى وجود الحالات التي تزيد الخطر، وعلى نتائج الفَحص السَّريري. قد تُجرى اختباراتٌ دمويَّة لقياس مستوى فيتامين E بهدف تأكيد التَّشخيص.