في البلدان التي تنخفض فيها معدلات انعدام الأمن الغذائي، يمكن أن يحدث عوز الفيتامين C من خلال اتباع نظام غذائي فقير بفيتامين C، ولكن النقص الشديد (الذي يُسبب الأسقربوط أو البثع) غير شائع.

يمكن أن يسبب تناول كمية غير كافية من الفواكه والخضروات الطازجة النقص.

يشعرُ المرضى بالتعب والضَّعف والتهيُّج.

ويؤدي النقصُ الشديد إلى الإصابة بحالة تسمّى الأسقربوط أو البثع scurvy، وهي تتصف بظهور كدمات ومشاكل في اللثة والأسنان وجفاف الشعر والجلد وحدوث فقر الدم.

يعتمدُ التَّشخيصُ على الأَعرَاض، واختبارات الدم في بعض الأحيان.

تؤدي زيادة تناول الفواكه والخضروات الطازجة أو استعمال مكملات فيتامين C عن طريق الفم إلى تصحيح النقص عادةً.

يُعدُّ فيتامين C (حمض الأسكوربيك) من العَوامِل الأساسيَّة في تشكيل ونموِّ وإصلاح العظام والجلد والنسيج الضام (الذي يربط الأنسجة الأخرى والأعضاء معًا ويتكوَّن من الأوتار والأربطة والأوعية الدموية).كما أنه ضروري للوظيفة الطبيعية للأوعية الدموية.يساعد فيتامين C على الحفاظ على صحّة الأسنان واللثة.كما أنَّّه يساعد الجسمَ على امتصاص الحديد الضروري لتكوين خلايا الدَّم الحمر.ويساعد كذلك على التئام الجروح وشفاء الحروق.تشتمل المصادرُ الجيّدة لفيتامين C على الحمضيات والطماطم والبطاطا والقرنبيط والفراولة والفلفل الحلو.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الفيتامينات).

وكما هيَ الحال في فيتامين E، يُعدُّّ فيتامين C من مضادَّات الأكسدة: فهو يحمي الخلايا من الأضرار التي تُسبِّبُها الجذور الحرّة، التي هي من النواتج الجانبيَّة للنشاط الطبيعي للخلايا وتشارك في التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا.يمكن أن تؤثِّر بعضُ هذه التفاعلات في متوسط عمر الشخص.

أسباب عوز الفيتامين C يحدث عوز الفيتامين C عند البالغين نتيجة الأَسبَاب التالية: اتباع نظام غذائي فقير بالفيتامين C فمثلًا، قد يحدث عوز الفيتامين C نتيجة اتباع نظام غذائي لا يحتوي على الفواكه والخضروات الطازجة.كما أنَّ الطهي قد يُخرِّّبُ جزءًا من فيتامين C الموجود في الطعام. يمكن أن تزيد الحالاتُ اللاحقة بشكلٍ كبيرٍ من حاجة الجسم لفيتامين C ومن خطر نقصه: الحمل

الرضاعة الطبيعية

الاضطرابات المؤدِّّية إلى حدوث حمَّى شديدة أو التهاب

فرط نشاط الغُدَّة الدرقية (فرط الدرقية hyperthyroidism)

الإسهال المستمر لفترة طويلة

الجراحة

الحُروق

التدخين، الذي يزيد متطلبَّات فيتامين C بنسبة 30 بالمائة هل تعلم... الأسقربوط أو البثع Scurvy يؤدي نقصُ فيتامين C الشديد إلى الإصابة بالأسقربوط.تُعدُّ إصابة الرُّضَّع بالأسقربوط من الحالات النادرة، وذلك لأنَّ حليب الأمَّ يزوِّده عادةً بكميةٍ كافيةٍ من فيتامين C وتكون تراكيب الرُّّضَّع الغذائيَّة مُدعَّمة بالفيتامين.ويُعدُّ الأسقربوط من الحالات النادرة الحدوث في الولايات المتحدة، ولكنَّّه قد يحدث عندَ المصابين باضطراب استعمال الكحول وكبار السنّ المصابين بسوء التغذية.

أعراض عوز الفيتامين C يشعر البالغون بالتَّعب والضَّعف والتهيُّج إذا كان غذاؤهم فقيرًا بفيتامين C.وقد تنقص أوزانهم ويشعرون بأوجاعٍ مبهمة في العضلات والمَفاصِل. تظهر أعراض الأسقربوط بعدَ مرور بضعة أشهر على حدوث النقص.قد يحدث نزفٌ تحت الجلد (وخاصة حول بصيلات الشعر أو على شكل كدمات) وحول اللثة وداخل المَفاصِل.تصبح اللثة مُتورِّمة وأرجوانية وإسفنجيَّة.وتتخلخل الأسنان في نهاية الأمر.يصبح الشعرُ جافًّا ومتقصِّفًا وملتفًا (مثل اللولب)، والجلد جافًّا وخشنًا ومتقشِّرًا.وقد تتجمَّع السوائل في الساقين.ويمكن أن يحدث فقر الدَّم.قد تظهر حالات عدوى، ولا تندمل الجروح. يمكن أن يشعرَ الرُّضَّع بالتهيُّج و بالألم عند الحركة وقد تنقص شهيتهم.لا يزداد وزن الرُّضَّع كما يحدث في الحالة الطبيعيَّة.ويَضعُفُ نموّ العظام، وقد يحدث نزفٌ وفقر دم عند الرُّضَّع والأطفال.

تشخيص عوز الفيتامين C الفحص السريري

اختِبارات الدم في بعض الأحيان

صورة بالأشعَّة السينيَّة للعظام لدى أطفال يعتمد تشخيصُ داء الأسقربوط على الأَعرَاض.قد يُساعد قياسُ مستوى فيتامين C في الدم على تحديد التشخيص، ولكنَّ هذا الاختبار غير متوفر بشكلٍ دائم. يمكن إجراء اختبارات الدَّم للتأكد من الإصابة بفقر الدم. تُجرى صورةٌ بالأشعَّة السِّينية للتَّحري عن ضَعف نمو العظام عند الأطفال.

الوقاية من عوز الفيتامين C يمكن الوقاية من حدوث عوز الفيتامين C من خلال تناول الكمّيات الموصى بها من الفواكه والخضروات الطازجة، أو عن طريق استعمال الكمية الموصى بها يوميًّا من فيتامين C عبرَ المكملات الغذائية.يحتاج الأشخاص الذين يدخنون للمزيد