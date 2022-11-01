عوز الفيتامين B6

نتيجة وجود فيتامين B6 في الكثير من الأطعمة، يكون من النادر حدوثُ نقصٍ فيه بسبب عدم تناول كمية كافيه منه.ولكن، يمكن أن يحدث أيضاً هذا العوز بسبب المعالجة المُفرطة، التي يمكن أن تنتزع الفيتامين B6 من الأطعمة.

نقص فيتامين B6 الذي يحدث غالبًا نتيجة الأَسبَاب التالية:

ضَعف امتصاص الطعام (اضطرابات سوء الامتصاص)

اضطراب استعمال الكحول

الفقد المفرط لفيتامين B6 خلال غَسل الكُلى

استعمال الأدوية التي تستنفد فيتامين B6 المُخزَّن في الجسم

وتشتمل هذه الأدويةُ على مضادَّات الاختلاج (التي تستخدم في علاج اضطرابات الاختلاج) والإيزونيازيد من المضادَّات الحيوية (لمعالجة السلّ) والهيدرالازين (الذي يُستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم) والستيرويدات القشرية وبنيسيلامين (الذي يُستخدم في علاج مثل هذه الاضطرابات مثل التهاب المَفاصِل الروماتيزمي وداء ويلسون).

يُعدُّ نقصُ فيتامين B6 شائعًا بين الأشخاص الذين لديهم نقص شديد في البروتين والسعرات الحرارية (نقص التغذية بالبروتين والطاقة).لا يستهلك المصابون بنقص التغذية بالبروتين والطاقة كميات كافية من الفيتامين B12.