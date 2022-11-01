يوجد فيتامين B6 في معظم الأطعمة، ولكن يمكن أن يعاني الأشخاصً من نقصه إذا لم يكن امتصاصه مناسبًا.
تحتوي الكثيرُ من الأطعمة على فيتامين B6، ولكنّّ الإفراط في تحضيرها قد يؤدي إلى انتزاع الفيتامين منها.
قد يعاني الأشخاصُ من الاختِلاجَات أو من طفحٍ متقشِّر أو من احمراراللسان أو تشققات في زوايا الفم أو الشعور بالوخز والتنميل في اليدين والقدمين.
يعتمد التَّشخيصُ على الأَعرَاض والأَسبَاب المحتملة وعلى مدى الاستجابة لاستعمال مكملات فيتامين B6.
قد يؤدي استعمال مكملات فيتامين B6 عن طريق الفم إلى تصحيح النقص.
يُعدُّّ توفُّر فيتامين B6 (البيريدوكسين) ضروريًّا لمعالجة (استقلاب) الكربوهيدرات والأحماض الأمينية والدهون (الدهون)، بالإضافة إلى دوره في الوظيفة العصبية الطبيعيَّة وتكوين خلايا الدَّم الحُمْر.كما أنَّه يساعد على المحافظة على صحَّة الجلد.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الفيتامينات).
تنطوي المصادر الجيّدة لفيتامين B6 على الخميرة المجففة والكبد وغيرها من لحوم الأعضاء وحبوب القمح الكاملة والأسماك والبقوليات.
أسباب عوز الفيتامين B6
نتيجة وجود فيتامين B6 في الكثير من الأطعمة، يكون من النادر حدوثُ نقصٍ فيه بسبب عدم تناول كمية كافيه منه.ولكن، يمكن أن يحدث أيضاً هذا العوز بسبب المعالجة المُفرطة، التي يمكن أن تنتزع الفيتامين B6 من الأطعمة.
نقص فيتامين B6 الذي يحدث غالبًا نتيجة الأَسبَاب التالية:
ضَعف امتصاص الطعام (اضطرابات سوء الامتصاص)
الفقد المفرط لفيتامين B6 خلال غَسل الكُلى
استعمال الأدوية التي تستنفد فيتامين B6 المُخزَّن في الجسم
وتشتمل هذه الأدويةُ على مضادَّات الاختلاج (التي تستخدم في علاج اضطرابات الاختلاج) والإيزونيازيد من المضادَّات الحيوية (لمعالجة السلّ) والهيدرالازين (الذي يُستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم) والستيرويدات القشرية وبنيسيلامين (الذي يُستخدم في علاج مثل هذه الاضطرابات مثل التهاب المَفاصِل الروماتيزمي وداء ويلسون).
يُعدُّ نقصُ فيتامين B6 شائعًا بين الأشخاص الذين لديهم نقص شديد في البروتين والسعرات الحرارية (نقص التغذية بالبروتين والطاقة).لا يستهلك المصابون بنقص التغذية بالبروتين والطاقة كميات كافية من الفيتامين B12.
أعراض عوز الفيتامين B6
قد يُسبَّبُ نقصُ فيتامين B6 عند البالغين التهابًا في الجلد (التهاب الجلد) وطفحًا أحمرَ دهنيًّا متقشرًا.يمكن أن يشعر الشخص بالخَدَر والتشويك في اليدين والقدمين، حيث يكون مشابهًا لشعور الوخز والتنميل.قد يصبح اللسان مؤلمًا وأحمر، وقد تتشكل شقوق في زوايا الفم.ويمكن أن يشعرَ الأشخاص بالتخليط الذهني أو التهيُّج.وقد يُصابون بنوبات اختلاج.
يُسبِّب نقص فيتامين B6 حدوث نوبات اختلاجٍ عند الرُّضَّع في حالاتٍ نادرة.وقد يكون استعمالُ الأدوية المضادة للاختلاجات غير فعَّالٍ في علاج هذه الاختلاجات عند الرضع.
كما قد يؤدي نقص فيتامين B6 إلى فقر الدم، لأنَّه ضروري لتشكيل خلايا الدَّم الحمر.
تشخيص عوز الفيتامين B6
التاريخُ الطبِّي والفَحص السَّريري
الاستجابة لمكملات فيتامين B6
يعتمد تشخيصُ نقص فيتامين B6 على الأَعرَاض وعلى وجود الحالات التي قد تُسبب حدوث النقص وعلى مدى الاستجابة لاستعمال مكملات فيتامين B6.
ويمكن إجراء اختبارات دمويَّة، ولكن لا يوجد فحصٌ دمويٌّ يمكنه تأكيد التَّشخيص بشكلٍ واضح.
علاج عوز الفيتامين B6
تصحيح السبب
مُكمِّلات فيتامين B6
تُصحّح أسباب نقص فيتامين B6 عندما يكون ذلك ممكنًا.
ينبغي على الأشخاص الذين يُعانون من نقصٍ، أو يستعملون دواءً يستنفد فيتامين B6 من الجسم، أن يستعملوا مكملات فيتامين B6 عن طريق الفم.يؤدي استعمالُ مُكمِّلات فيتامين E إلى تصحيح النقص.