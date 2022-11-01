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زيادة فيتامين B6

(سُميَّة فيتامين B6)

حسبLarry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
تمت مراجعته ربيع الثاني 1444

تُعدُّ سُميَّة فيتامين B6 من الحالات النادرة، ولكن يُمكن أن تنجُم عن استعمال جرعاتٍ مرتفعةٍ من مكملات فيتامين B6.

يُعدُّّ توفُّر فيتامين B6 (البيريدوكسين) ضروريًّا لمعالجة (استقلاب) الكربوهيدرات والأحماض الأمينية والدهون (الشحميات)، بالإضافة إلى دوره في أداء الوظيفة العصبية الطبيعيَّة وتكوين خلايا الدَّم الحمر.كما أنَّه يساعد على المحافظة على صحَّة الجلد.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الفيتامينات).

تنطوي المصادرُ الجيّدة لفيتامين B6 على الخميرة المجففة والكبد وغيرها من لحوم الأعضاء وحبوب القمح الكاملة والأسماك والبقوليات.

يمكن وصف فيتامين B6 بجرعاتٍ كبيرة جدًا في معالجة اضطراباتٍ مثل مُتلازمة النفق الرسغي أوالمُتلازمة السابقة للطمث، رغم وجود القليل من الأدلة على فائدة استعماله.

أعراض زيادة الفيتامين B6

قد تؤدي الجرعات المرتفعة جدًا من فيتامين B6 إلى ضرر الأعصاب (الاعتلال العصبي)، ممّا يسبّب الألم والاخدرارفي القدمين والساقين.قد يعجز الأشخاص عن معرفة مكان الذراعين والساقين (الشعور بالوضعية)، ويشعرون باهتزازات.وبذلك، تزداد صعوبة المشي.

تشخيص زيادة الفيتامين B6

يعتمد تشخيص سُمِّية فيتامين B6 على الأَعرَاض وما إذا كان لدى الشخص تاريخ لاستعمال الجرعات المرتفعة من فيتامين B6.

علاج زيادة الفيتامين B6

تنطوي مُعالجَة سُميَّة فيتامين B6 على إيقاف استعمال مُكمِّلات فيتامين B6.قد تكون سرعة التعافي من هذا الاضطراب بطيئة، ويمكن أن تستمرَّ معاناة الأشخاص من بعض الصعوبات في المشي.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.