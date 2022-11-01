زيادةُ فيتامين K

تُعدُّ سمّية فيتامين K نادرة، ولكنها أكثر شُيُوعًا عند الرضَّع الذين يتغذون على الحليب الاصطناعي.

يوجد فيتامين K بشكلين مختلفين:

فيلوكينون: يوجد هذا الشكل في النباتات ويُتناوَل ضمن النظام الغذائي.يُمتصُّ الفيتامين بشكلٍ أفضل عندَ استعماله بالتزامن مع تناول الدهون.لا يُعدُّ فيلوكينون من المواد السامّة.

ميناكينون: يَجرِي إنتاج هذا الشكل من قِبَلِ الجراثيم في الأمعاء، ولكن يتم إنتاج كميات صغيرة منه فقط.يُستَعملُ هذا الشكلُ من الفيتامين على شكل مُكمِّلات في بعض البلدان.

يساعد على تكوين عوامل التخثُّر في الدم، وبذلك فهو ضروريٌ لتخثر الدَّم الطبيعيكما أنَّه ضروريٌّ لصحّة العظام والأنسجة الأخرى.

يمكن أن تشتملَ تأثيراتُ سُمِّيَّة الفيتامين K على فقر الدم بسبب تمزُّق خلايا الدَّم الحمر واليرقان.يمكن لليرقان عند حديثي الولادة أن يتسبِّب باليرقان النووي kernicterus (أحد أشكال الضرر في الدماغ).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الفيتامينات).