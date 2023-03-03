قرحات التماس في الحبال الصوتية هي قرحات مكشوفة تظهر على الغشاء المخاطي الذي يغطي الغضروف المتصل بالحبال الصوتية.

وعادة ما تنجم قرحات الاتصال عن إجهاد الصوت، خاصة عندما يبدأ الشخص في الكلام.غالبًا ما تحدث هذه القرحات عند المطربين، والمعلمين، والدعاة، ومندوبي المبيعات، والمحامين، وغيرهم من الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم الكلام بكثرة.يمكن أن تتفاقم قرحات التماس في الحبال الصوتية وتتحول إلى أورام حبيبية (مجموعات من الخلايا المناعية الناجمة عن الالتهاب).

يمكن لانسياب الحموض المعدية نحو الخلف (الجزر المعدي المريئي) أن يُسبب قرحات تماس في الحبال الصوتية.

كما يمكن للتنبيب الرغامي (إدخال أنبوب تنفس بلاستيكي من خلال الفم أو الأنف في القصبة الهوائية، مثل الذي يمكن إجراؤه في أثناء التخدير العام) أن يسبب قرحة تماس في الحبال الصوتية إذا كان الأنبوب كبيرًا جدًّا.

هل تعلم...

وتشمل الأَعرَاض ألمًا خفيفًا في أثناء التحدث أو البلع وبدرجات متفاوتة من البحة في الصوت.

تشخيص قرحات التماس في الحبال الصوتية المعاينة باستخدام أنبوب الفحص

الخزعة في بعض الأحيان يقوم الطبيب بتَّشخيص قرحات التماس في الحبال الصوتية بناءً على فحص الحبال الصوتية باستخدام أنبوب معاينة رفيع ومرن (تنظير الحنجرة). قد يلجأ الطبيب في بعض الأحيان إلى إستئصال عينة صغيرة من الأنسجة وفحصها تحت المجهر (خزعة) للتأكد من أن القرحة ليست سرطانية (خبيثة) وليست ناجمة عن السل.