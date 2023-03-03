السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الحنجرة قصير الأمد (الالتهاب الحاد الذي يدوم لفترة تقل عن 3 أسابيع)

العدوى الفيروسية في المَسالِك التنفُّسية العليا، مثل الزكام الشائع

كما قد يترافق التهاب الحنجرة أيضًا بــ التهاب القصبات الهَوائيَّة أو أي التهاب أو عدوى أخرى في المجاري التنفسية العليا.يمكن للاستخدام المفرط للصوت، أو الحساسية، أو استنشاق أدوية محددة، أو المهيجات مثل دخان السجائر، أن تؤدي إلى التهاب الحنجرة الحاد أو المستمر (المزمن).تُعد حالات العَدوَى الجُرثومِيَّة في الحنجرة نادرة للغاية.

قد ينجم أيضا التهاب الحنجرة المزمن، الذي تستمر فيه الأَعرَاض لفترة تزيد عن 3 أسابيع، عن الجزر المعدي المريئي أو، في حالاتٍ أقل شيوعًا، عن التهاب القصبات التنفسية المزمن.أما المرضى الذين يعانون من الشره المرضي (فرط الرغبة بتناول الطعام) والذين يتقيؤون مراراً فقد تتطور لديهم إصابة بالتهاب الحنجرة .