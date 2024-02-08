القصور الشراعي البلعومي Velopharyngeal insufficiency هو انغلاق غير كامل للمصرَّة الشراعية البلعومية بين التجويفين الفموي والأنفي، ممَّا يَتسبَّب في إصدار صوت فوق أنفي.

تفصل المصرَّة الشراعية البلعومية (التي تشتمل على الحنك الرخو والجدران الجانبية والخلفية للحلق) بين التجويفيني الفموي والأنفي في أثناء البلع والكلام.في الحالة العادية، تُغلق العاصرة بشكل كامل في أثناء الكلام، بحيث يُوجه الهواء عبر الفم وليس الأنف.عند الأشخاص الذين يعانون من قصور شراعي بلعومي، لا تنغلق المَصرَّة بشكلٍ كامل.ونتيجة لذلك، يتسرَّب الهواء عبر الأنف، مما يتسبب في أن يبدو الصوت أنفيًا (يُسمَّى الصوت الرنان فوق الأنفي hypernasal resonant voice).

قد يحدث القصور الشراعي البلعومي عند الأشخاص الذين يولدون بانشقاق سقف الفم (الحنك المشقوق) أو بحنك قصير جدًا.وقد يحدث في بعض الأحيان بعد جراحة اللوزتين أو الغدانيات أو نتيجة لضعف العضلات عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية مثل: الشلل الدماغي، أو السكتة الدماغية، أوأورام الدماغ.تتضمن الأَسبَاب الأخرى الأورام في الحنك.

تتضمن أعراض القصور الشراعي البلعومي على صوت فوق أنفي، مع عدم القدرة على تشكيل أصوات الكلام بشكل صحيح.قد يؤدي القصور الشراعي البلعومي الشديد إلى استفراغ الأطعمة الصلبة والسوائل من خلال الأنف.

يشتبه الطبيب بالقصور الشراعي البلعومي عند الأشخاص الذين يواجهون إعاقات نمطية في النطق.ولتأكيد التَّشخيص، يقوم الطبيب بتفحص المصرَّة الشراعية البلعومية بمنظار أنفي ليفي بصري (أنبوب مرن يمر عبر الأنف) أو بصور الأشعَّة السِّينية التي تؤخذ في أثناء ابتلاع الشخص لأطعمة مختلفة (تنظير مرئي متألق).للقيام بهذا الإجراء، يجري خلط الأطعمة مع الباريوم، الذي يبدو بلون أبيض على الأشعَّة السِّينية ويرسم حدًا حول السبيل الهضمي.

تُعالج الحالة بمعالجة النطق وأحيانًا استخدام جهاز خاص (يُسمى التعويض الرافع للحنك) يجري ارتداؤه في الفم، أو الجراحة.