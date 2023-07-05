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مدخل إلى اضطرابات الأنف والجيوب

حسبMarvin P. Fried, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
تمت مراجعته ذو الحجة 1444

    يتكون الجزء العلوي من الأنف في معظمه من العظام.في حين يكتسب الجزء السفلي من الأنف دعمه من الغضروف.ينقسم تجويف الأنف بواسطة صفيحة غضروفية عظمية رقيقية (يُطلق عليها اسم الوتيرة أو الحاجز الأنفي) إلى ممرّين.تحتوي عظام الوجه على الجيوب حول الأنفية، وهي تجاويف فارغة تنفتح على التجويف الأنفي (انظر الأنف والجيوب).

    بسبب موقعه البارز من الوجه، يكون الأنف عرضة للإصابات المختلفة، بما في ذلك الكسور.كما يمكن للعديد من الحالات المرضية أن تصيب الأنف، مثل عدوى الأنف البكتيرية، والنزف الأنفي (الرعاف)، ودخول أجسام غريبة إلى الأنف، والسلائل.قد يتعرض الغشاء المخاطي للأنف للالتهاب (التهاب الأنف).يمكن لهذا الالتهاب أن ينتشر إلى بطانة الجيوب (التهاب الأنف والجيوب).

    نظرة داخل الأنف والحلق

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.