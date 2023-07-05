ينقسم التجويف الأنفي إلى ممرين بواسطة الوتيرة أو الحاجز الأنفي.يتكون الحاجز الأنفي من نسج عظمية وغضروفية، ويمتد من فتحتي المنخرين إلى مؤخرة الأنف.
قد تحدث القروح والثقوب في الحاجز الأنفي كنتيجة لأحد الأَسبَاب التالية
جراحة الأنف
الأذية المتكررة (مثل نكش الأنف بشكل متكرر)
ثقب الأنف بهدف تعليق الحلقات المعدنية التجميلية
التعرض للسموم (مثل الأحماض والكروميوم والفوسفور وبخار النحاس)
الاستخدام المزمن للبخاخات الأنفية (بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات، والفينيليفرين -الذي يصرف بدون وصفة طبية- والأوكسيمتازولين)
استنشاق الأكسجين النقي من خلال الأنف، كما يحدث عند استخدام الأنابيب أو القناع الأنفي
اضطرابات المناعة الذاتية أو حالات العدوى مثل السل، والجذام، والورم الحبيبي مع التهاب الأوعية الدموية (كان يُسمى سابقًا بالورام الحبيبي بحسب فيجنر)، والزهري
استنشاق الكوكايين المتكرر من خلال الأنف (لأنه يقلل من تدفق الدم)
أعراض انثقاب الوتيرة
قد تشمل الأَعرَاض تقشرًا حول القرحة أو ثقب الحاجز الأنفي وتكرر النزف في الأنف.قد يصدر صوت صفير في أثناء التنفس عند المرضى الذين يعانون من ثقب صغير في الحاجز الأنفي.
تشخيص انثقاب الوتيرة
تقييم الطبيب
في بعض الأحيان الدراسات المخبرية (المعملية) و/أو الخزعة
يقوم الطبيب بفحص الجزء الأمامي من الأنف، وتمرير منظار (أنبوب مشاهدة مرن) إلى داخل الأنف لمعاينة ثقب الحاجز الأنفي.إذا اشتبه الأطباء بعدوى أو اضطراب مناعي ذاتي على أنه سبب الانثقاب، فقد يكون من الضروري إجراء استنبات للعدوى، واختبارات دموية أخرى، وخزعة.
علاج انثقاب الوتيرة
مرهم علاجي أو رذاذ السالين من أجل القرحة
الجراحة في حالات نادرة لعلاج ثقب الحاجز الأنفي
في بعض الأحيان، أدوية لعلاج العدوى أو اضطراب المناعة الذاتية
لعلاج قرحات الحاجز الأنفي، يُستخدم مرهم موبيروسين، إذ إنه يقلل من التقشر، كذلك قد يفعل الرذاذ الأنفي.
يمكن للأطباء في بعض الأحيان إصلاح ثقوب الحاجز باستخدام نسج مأخوذة من الشخص نفسه من جزء آخر من الأنف، أو باستخدام غشاء مخاطي اصطناعي مصنوع من بلاستيك ناعم مرن.لا تحتاج معظم ثقوب الحاجز الأنفي إلى المعالجة إلا إذا كان النزف أو التقشر مشكلة كبيرة.
تُعطى الأدوية إذا كان سبب الانثقاب هو عدوى أو أحد اضطرابات المناعة الذاتية.