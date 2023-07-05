مرهم علاجي أو رذاذ السالين من أجل القرحة

الجراحة في حالات نادرة لعلاج ثقب الحاجز الأنفي

في بعض الأحيان، أدوية لعلاج العدوى أو اضطراب المناعة الذاتية

لعلاج قرحات الحاجز الأنفي، يُستخدم مرهم موبيروسين، إذ إنه يقلل من التقشر، كذلك قد يفعل الرذاذ الأنفي.

يمكن للأطباء في بعض الأحيان إصلاح ثقوب الحاجز باستخدام نسج مأخوذة من الشخص نفسه من جزء آخر من الأنف، أو باستخدام غشاء مخاطي اصطناعي مصنوع من بلاستيك ناعم مرن.لا تحتاج معظم ثقوب الحاجز الأنفي إلى المعالجة إلا إذا كان النزف أو التقشر مشكلة كبيرة.

تُعطى الأدوية إذا كان سبب الانثقاب هو عدوى أو أحد اضطرابات المناعة الذاتية.