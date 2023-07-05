skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

انحراف الوتيرة

حسبMarvin P. Fried, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
تمت مراجعته ذو الحجة 1444

انحراف الوتيرة أو الحاجز الأنفي هو حالة يكون فيها الحاجز الأنفي منحرفاً عن خط المنتصف أو المركز، ممَّا يؤدي لأن تكون إحدى فتحتي الأنف أكبر من الأخرى.

ينقسم التجويف الأنفي إلى ممرين بواسطة الوتيرة أو الحاجز الأنفي.يتكون الحاجز الأنفي من نسج عظمية وغضروفية، ويمتد من فتحتي المنخرين إلى مؤخرة الأنف.عادة ما يكون الحاجز الأنفي مستقيمًا، ويتوضع في منتصف فتحتي الأنف.قد ينحرف الحاجز الأنفي في بعض الأحيان بسبب العيوب الولادية أو الإصابة الرضية، بحيث تصبح إحدى فتحتي الأنف أصغر بكثير من الأخرى.يوجد لدى معظم الناس انحراف بسيط للحاجز الأنفي عن خط الوسط، بحيث تكون إحدى فتحتي الأنف أضيق من الأخرى.

أعراض انحراف الوتيرة

عادة ما لا يسبب الانحراف البسيط أية أعراض مرضية.أما الانحراف الشديد فقد يؤدي إلى انسداد أحد جانبي الأنف، مما يسبب احتقان الأنف ويجعل الشخص عرضة لالتهاب الجيوب، وخاصةً إذا أدى الانحراف إلى منع تصريف المفرزات من الجيب الأنفي إلى تجويف الأنف.

كما قد يؤدي انحراف الحاجز الأنفي إلى جعل الشخص عرضة للنزف الأنفي بسبب تعرُّض القسم المنحرف لتأثير الهواء المجفِّف.قد تشمل الأَعرَاض الأخرى ألم الوجه، والصُّدَاع، وإصدار الأصوات التنفسية.

تشخيص انحراف الوتيرة

  • تقييم الطبيب

يمكن للطبيب عادة رؤية الانحراف في أثناء الفحص.

علاج انحراف الوتيرة

  • عادةً ما تُترك الحالة دون علاج

  • الجراحة

لا يحتاج الانحراف البسيط أي علاج.يمكن علاج الوتيرة المنحرفة التي تسبب مشاكل في التنفُّس أو تسبب أعراضًا مزعجة بالجراحة.يتطلب ذلك عادة إجراءً شائعًا يُسمى رأب الوتيرة (septoplasty)، غالبًا ما يُجرِى تحت التخدير العام، دون الحاجة للمبيت في المستشفى.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
iOS ANDROID
iOS ANDROID
iOS ANDROID

محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.