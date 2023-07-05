انحراف الوتيرة أو الحاجز الأنفي هو حالة يكون فيها الحاجز الأنفي منحرفاً عن خط المنتصف أو المركز، ممَّا يؤدي لأن تكون إحدى فتحتي الأنف أكبر من الأخرى.

ينقسم التجويف الأنفي إلى ممرين بواسطة الوتيرة أو الحاجز الأنفي.يتكون الحاجز الأنفي من نسج عظمية وغضروفية، ويمتد من فتحتي المنخرين إلى مؤخرة الأنف.عادة ما يكون الحاجز الأنفي مستقيمًا، ويتوضع في منتصف فتحتي الأنف.قد ينحرف الحاجز الأنفي في بعض الأحيان بسبب العيوب الولادية أو الإصابة الرضية، بحيث تصبح إحدى فتحتي الأنف أصغر بكثير من الأخرى.يوجد لدى معظم الناس انحراف بسيط للحاجز الأنفي عن خط الوسط، بحيث تكون إحدى فتحتي الأنف أضيق من الأخرى.

أعراض انحراف الوتيرة عادة ما لا يسبب الانحراف البسيط أية أعراض مرضية.أما الانحراف الشديد فقد يؤدي إلى انسداد أحد جانبي الأنف، مما يسبب احتقان الأنف ويجعل الشخص عرضة لالتهاب الجيوب، وخاصةً إذا أدى الانحراف إلى منع تصريف المفرزات من الجيب الأنفي إلى تجويف الأنف. كما قد يؤدي انحراف الحاجز الأنفي إلى جعل الشخص عرضة للنزف الأنفي بسبب تعرُّض القسم المنحرف لتأثير الهواء المجفِّف.قد تشمل الأَعرَاض الأخرى ألم الوجه، والصُّدَاع، وإصدار الأصوات التنفسية.

تشخيص انحراف الوتيرة تقييم الطبيب يمكن للطبيب عادة رؤية الانحراف في أثناء الفحص.