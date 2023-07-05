إلتهاب الجيوب

يكون التهاب الجيوب حادًا إذا جَرَى علاجه بشكل كامل في أقل من 30 يومًا.غالبًا ما ينجم التهاب الجيوب الحاد عن عدوى فيروسية عند الأشخاص الذين يتمتعون بجهازٍ مناعيٍ سليم.

قد ينجم التهاب الجيوب الحاد في بعض الأحيان عن عدوى بكتيرية.غالبًا ما تتطور العدوى بعد انسداد فوهات الجيوب بشيء ما.ينجم هذا الانسداد عادةً عن عدوى فيروسية في المَسالِك التنفُّسية العليا، مثل الزكام الشائع.في سياق الإصابة بالزكام، تميل الأغشية المخاطية المتورمة في تجويف الأنف إلى إغلاق فوهات الجيوب.يجري امتصاص الهواء الموجود في الجيوب في مجرى الدم، فيتراجع الضغط داخل الجيوب، ممَّا يسبِّب الألم وسحب السوائل باتجاه الجيوب.تُعد هذه السوائل وسطًا خصبًا لنمو البكتيريا.تدخل كريات الدَّم البيضاء والمزيد من السوائل إلى الجيوب لمُكافحَة البكتيريا.يزيد هذا التدفق من الضغط داخل الجيوب ويسبب المزيد من الألم.

كما تُسبب الحساسية تورم الغشاء المخاطي، الذي يسد فوهات الجيوب.من جهةٍ أخرى، يكون الأشخاص الذين يعانون من انحراف في الوتيرة (الحاجز الأنفي) أكثر عرضة لانسداد الجيوب.