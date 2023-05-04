قد يحدث التهاب العصبون الدهليزي بشكل هجمة واحدة معزولة وشديدة من الدوار تستمر لمدة تتراوح بين 7-10 أيام، ولكن العديد من الأشخاص يشكون من هجمات إضافية من الدوار الأقل شدة والتي تستمر لبضعة أسابيع بعد ذلك.عادةً ما يكون الهجوم الأول من الدوار الأكثر شدةً.الدوار هو شعور كاذب بأن الشخص و/أو الأشياء من حوله تتحرك أو تدور.يصف معظم الأشخاص هذا الإحساس المزعج على أنه "دوخة"، على الرغم من أن الناس يستخدمون مصطلح "الدوخة" لوصف أحاسيس أخرى مختلفة، مثل خفة الرأس.

تترافق نوبة الدوار بالغثيان والقيء والرأرأة (حركة اهتزازية سريعة لمقلتي العينين في اتجاه واحد بالتناوب مع العودة ببطء إلى الوضع الأصلي).يكون الدوار شديدًا في البداية، ثم تتراجع شدته تدريجيًا على مدى عدة أيام، في حين يستمر الشعور بعدم التوازن لعدة أشهر.لا يشتكي المرضى من طنين الأذن، ولا يتأثر السمع عادةً.