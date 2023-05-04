يمكن للعديد من العقاقير، بما في ذلك الأدوية، أن تلحق الضرر بالأذنين.تُسمى هذه العقاقير بالعقاقير السامة للأذن.وتشمل على المضادَّات الحيوية ستربتومايسين، وتوبراميسين، وجنتاميسين، ونيومايسين، وفانكومايسين، بالإضافة إلى أدوية محددة للعلاج الكيميائي (مثل سيسبلاتين)، وفوروسيميد، وأسبرين.

تعتمد إصابة الشخص بالتسمم الأذني على العديد من العوامل، بما فيها:

مقدار الدواء الذي تناوله الشخص (الجرعة)

مدة استمرار الشخص في تناول الدواء

ما إذا كان الشخص يعاني من تراجع في وظائف الكلية، مما يزيد من صعوبة طرح الدواء خارج الجسم

ما إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلي للإصابة باضطرابات الأذن الناجمة عن الأدوية

ما إذا كان التركيب الجيني للشخص يجعله أكثر عرضة لتأثيرات العقاقير السامة للأذن

ما إذا كان الشخص يستعمل أكثر من عقار واحد من العقاقير السامة للأذن في نفس الوقت

بالإضافة إلى كون الأذن مسؤولة عن السمع، فهي مسؤولة عن التوازن أيضًا (انظر أيضًا لمحة عامة عن الأذن الداخلية).

أعراض اضطرابات الأذن المرتبطة بالأدوية تتضمن أعراض اضطرابات الأذن الناجمة عن الأدوية واحدًا أو أكثر مما يلي: نقص السمع

طنين الأذن (ضجيج أو رنين في الأذنين)

مشاكل في المشي والتوازن قد يحدث الدوار بشكل مؤقت (إحساس كاذب بالتحرك أو الدوران).يمكن لبقية الأعراض أن تكون مؤقَّتة، وقد تكون دائمة في بعض الأحيان.

علاج اضطرابات الأذن المرتبطة بالأدوية ينبغي على الطبيب التوقف عن إعطاء الدواء للمريض في حال اكتشاف تسمم أذني لديه (ما لم يكن المرض مهددًا لحياة المريض مع عدم وجود أدوية بديلة أخرى).لا تتوفر حتى الآن مُعالَجَة لعكس التسمم الأذيني، ولكن ضعف السمع أو فقدان التوازن قد يتعافى من تلقاء ذاته جزئيًا في بعض الأحيان.