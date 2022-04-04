التهاب الجلد في قناة الأذن

يُعد التهاب الجلد بالتماس في قناة الأذن ردة فعل تحسسية تجاه مهيجات محددة، مثل حلقات الأذن التجميلية الحاوية على النيكل، والعديد من مستحضرات التجميل (على سبيل المثال، مثبتات الشعر، وغسول الجسم، وصبغات الشعر).

أما التهاب الجلد الإكزيماوي الأذني فقد يحدث بشكل مفاجئ لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من حالات تشبه التهاب الجلد، مثل التهاب الجلد المثّي والصدفية.

يمكن لتهيج الجلد وتقشره الناجم عن التهاب الجلد أن يسمح للبكتيريا أو الفطور بالتسبب بعدوى في قناة الأذن (التهاب الأذن الخارجية الحاد).