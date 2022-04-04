يؤدي التهاب الجلد في قناة الأذن إلى الشعور بحكة، وتقشر، وتقصف، وتورم الجلد في مدخل الأذن وقناتها.
هناك نوعان من التهاب الجلد في قناة الأذن:
التهاب الجلد بالتماس
الإكزيمة (التهاب الجلد الإكزيمي الأذني)
أسباب التهاب الجلد في قناة الأذن
يُعد التهاب الجلد بالتماس في قناة الأذن ردة فعل تحسسية تجاه مهيجات محددة، مثل حلقات الأذن التجميلية الحاوية على النيكل، والعديد من مستحضرات التجميل (على سبيل المثال، مثبتات الشعر، وغسول الجسم، وصبغات الشعر).
أما التهاب الجلد الإكزيماوي الأذني فقد يحدث بشكل مفاجئ لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من حالات تشبه التهاب الجلد، مثل التهاب الجلد المثّي والصدفية.
يمكن لتهيج الجلد وتقشره الناجم عن التهاب الجلد أن يسمح للبكتيريا أو الفطور بالتسبب بعدوى في قناة الأذن (التهاب الأذن الخارجية الحاد).
أعراض التهاب الجلد في قناة الأذن
يُسبب كلا النوعين من التهاب الجلد الحكة، والاحمرار، وخروج واضح لمفرزات رائقة أو رطبة، وتقشر وتشقق الجلد بصورة مؤلمة وازدياد دُكنته (يميل نحو اللون الغامق).على النقيض من ذلك، عادةً ما يكون العَرَض الأولي للعدوى بكتيرية هو الألم الشديد في الأذن.تُسبِّبُ العدوى الفطرية في قناة الأذن الفطريَّة حكَّةً أكثر شدَّةً من الألم.
علاج التهاب الجلد في قناة الأذن
الستيرويدات القشرية الموضعية (والستيرويدات القشرية عن طريق الفم في الحالات الشديدة)
التخلص من العَوامِل المهيجة بالنسبة لالتهاب الجلد بالتماس
محلول أسيتات الألمنيوم بالنسبة لالتهاب الجلد الإكزيماوي الأذني
لعلاج التهاب الجلد بالتماس يجب على الشخص/الشخصة التخلص من مهيجات الحساسية، لاسيَّما حلقات الأذن التي تحتوي على النيكل، ومثبتات الشعر، وربما حتى الأجزاء الأذنية من أجهزة تقوية السمع.قد تكون يحتاج الأمر إلى إجراء وتكرار التجارب بغية تحديد مهيجات التحسس.يمكن للطبيب وصف مرهم يحتوي على الستيرويدات القشرية مثل الهيدروكورتيزون أو بيتاميثازون بغية الحدّ من التورم والحكة.ينبغي على المرضى تجنب إدخال الأعواد القطنية في الأذن، أو إدخال المياه أو غيرها من المواد التي قد تسبب المشاكل في الأذن.قد يصف الطبيب الستيرويدات القشرية عن طريق الفم (مثل البريدنيزون) في حالات الالتهابات الشديدة في الأذن.
لعلاج التهاب الجلد الاكزيماوي الأذني يصف الطبيب قطرات محلول خلات الألومنيوم الممدد (محلول بورو Burow) لوضعها في الأذن بالقدر الذي يكفي لتحسن الأعراض.يمكن الحدّ من الحكة والتورم باستخدام مراهم تحتوي على الستيرويدات القشرية (مثل بيتاميثازون).ونؤكد مرة أخرى، إن تجنب جميع المهيجات في قناة الأذن، مثل الأعواد القطنية والمياه، هو جزء مهم من مُعالَجَة هذه الحالة.