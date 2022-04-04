المضادَّاتُ الحيويَّة، التي تُعطى عادةً عن طريق الوريد.

في بعض الأحيان العلاج بالأكسجين مفرط الضغط

السيطرة على داء السكَّري

التنظيف المتكرر لقناة الأذن

عادةً ما يُعالج التهاب الأذن الخارجية الخبيث بالمضادات الحيوية التي تُعطى بالطريق الوريدي لمدة ستة أسابيع.أما الأشخاص الذين يعانون من عدوى خفيفة فيمكن علاجهم بجرعات عالية من المضادَّات الحيوية (مثل السيبروفلوكساسين) التي تؤخذ عن طريق الفم.يمكن معالجة بعض الأشخاص في غرفة الأكسجين مفرط الضغط (المعالجة بالأكسجين عالي الضغط).قد يحتاج المرضى الذين يعانون من مرض عظمي منتشر إلى علاج أطول بالمضادَّات الحيوية.

من الضروري السيطرة على مرض السكّري بشكل دقيق.يوقف الأطباء أية أدوية مثبطة للجهاز المناعي، إذا كان ذلك ممكنًا

على الرغم من أن الجراحة ليست ضرورية عادةً، إلا أن التنظيف المتكرر لقناة الأذن وإزالة الجلد المتموت والنسج الالتهابية منها في عيادَة الطَّبيب هما أمران ضروريان إلى أن تتعافى العدوى.