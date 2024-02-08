التشوهات التطورية في الأذن الخارجية

رتق القناة السمعية Auditory canal atresia هو عدم تطور جزئي أو كلي لقناة الأذن.عادةً ما يرتبط غياب قناة الأذن مع غياب طبلة الأذن، وعدم تطور الأذن الوسطى وعظام الأذن الوسطى (عظام المطرقة والسندان والركاب).يعاني الأطفال المصابون بهذه الحالة من الصمم، بسبب عدم قدرة الأصوات على الوصول إلى الأذن الوسطى والداخلية.وعادة ما تكون الأذن الداخلية (القوقعة) طبيعية ولا تعاني من أي تشوهات عند هؤلاء الأطفال.

يمكن للطبيب فتح قناة الأذن جراحيًا عند بعض الأطفال، وبناء طبلة الأذن، واستعادة مسار توصيل الصوت الطبيعي من قناة الأذن والأذن الوسطى إلى الأذن الداخلية السليمة.على الرغم من أن التصحيح الجراحي لرتق القناة السمعية (رأب القناة السمعية canalplasty) قد يساعد على تحسين السمع، إلا أنه نادرًا ما يؤدي إلى استعادة القدرة على سماع جميع الترددات الصوتية.

يمكن أيضًا استخدام أجهزة السمع بالتوصيل العظمي لعلاج رتق القناة السمعية.تقوم هذه الأجهزة بتوصيل الصوت إلى الأذن الداخلية عن طريق إحداث اهتزازات في عظام الجمجمة.تتصل هذه الأجهزة السمعية إلى معدن صلب أو رباط مطاطي يَجرِي ارتداؤه بإحكام حول الرأس.يُعد جهاز السمع الموصل بالعظام مهماً لتطور الكلام واللغة بصورة طبيعية عند الأطفال الذين يعانون من رتق القناة السمعية في كلتا الأذنين.

كما تأخذ أجهزة تقوية السمع المثبتة بالعظام والقابلة للزراعة بالانتشار على نطاق واسع كبديل لأجهزة تقوية السمع الموصلة بالعظام التي يجري ارتداؤها بواسطة رباط معدني أو طري.تُثبت هذه الأجهزة على أوتاد من التيتانيوم أو صفائح مغناطيسية تُثبّت جراحيًا في عظام الجمجمة (ومنها جاء المصطلح، أجهزة تقوية السمع المثبتة بالعظام).في الولايات المتحدة الأميركية وافقت هيئة الغذاء والدواء FDA على استخدام هذه الأجهزة التي تُوضع جراحيًا عند الأطفال الذين يبلغون من العمر 5 سنوات أو أكثر.

السمة الرئيسية لهذه الأجهزة هو ضرورة اتصالها بشكل وثيق مع عظام الجمجمة لتوصيل الصوت بكفاءة إلى الأذن الداخلية.