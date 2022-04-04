أورام الأذن

يمكن للأورام غير السرطانية أن تنشأ في قناة الأذن وتسدها وأن تُسبب نقص السمع وتراكم شمع الأذن.وتشمل هذه الأورام

الكيسات البشروية المُشتَمَلة Epidermal inclusion cysts (يُشار إليها أحيانًا بالأكياس الدهنية): هي حويصلات صغيرة تمتلئ بالمُفرَزات الجلدية

الأورام العظمية والأعران osteomas and exostoses: هي ناميات عظمية غير سرطانية

الجُدرة: فرط نمو النسج التندبية بعد الإصابة أو ثقب الأذن بهدف تعليق الحلي المعدينة

تحدث الأعران عند الأشخاص الذين يسبحون في الماء البارد، مثل الغواصين وراكبي الأمواج.ويُشير مصطلح "أذن السباح" إلى الأعران العظمية التي تنشأ في قناة الأذن.

تكون معظمُ الأورام والأعران العظمية صغيرة ولا تحتاج إلى مُعالجة.يُعد الاستئصال الجراحي العلاج الأكثر فعالية للأورام والأعران العظمية الكبيرة التي تسد القناة السمعية، و/أو تحتجز المياه، و/أو تسبب العدوى أو نقص السمع.عادة ما يتعافى الشخص ويعود سمعه إلى وضعه الطبيعي بعد العلاج.

يمكن حقن الجُدرات بشكل متكرر بالستيرويدات القشرية، مثل تريامسينولون، أو استئصالها جراحيًا.وبعد الاستئصال الجراحي، يمكن للطبيب وصف حقن إضافية من الستيرويدات القشرية للمريض أو حتى معالجته بالأشعَّة.