التهابُ الخُشَّاء

المضادَّات الحيوية عن طريق الوريدِ أو الفمِ

الجراحة في بعض الأحيان

يعطى معظمُ المصابين بالتهاب الخشاء مُضادّ حَيَويّ مباشرةً (مثل سيفترياكسون ceftriaxone أو فانكوميسين vancomycin) عن طريقِ الوريد؛أمَّا بالنسبة إلى المرضى الذين ليست حالاتهم شديدة، قد يُقدَّم لهم بدلاً من ذلك مُضادّ حيوي يحتوي على الفلوروكينولون (مثل سيبروفلوكساسين) عن طريق الفم.بعدَ هذه المعالجة الأولية، يستخدم الأطباءُ نتائج الاستنبات في المختبر لتحديد أفضل مُضادّ حيويّ يُمكن تقديمه للمريض.ويمكن إعطاءُ المضادَّات الحيوية عن طريق الفم بمجرد أن يبدأ الشخص بالتعافي، ويجري الاستمرار في أخذها أيضًا لأسبوعين على الأقلّ.

إذا تَشكَّل خُراج في العظم أو إذا أصبحت العدوى والالتهاب مُزمِنَين، تحتاجُ الحالةُ إلى الاستئصال الجراحي للجزء المصاب من العظم (استئصال الخشاء) وإلى الجراحة التصحيحية.وإذا لم يصرَّف الخراج، يَجرِي وضع أنبوب فغر الطبلة بحيث يمكن للسائل المصاب بالعدوى أن يُصرف خارج الأذن الوسطى.ثم يُعالج الأشخاص باستعمال قطرات أذن تحتوي على الفلوروكينولون لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أسابيع.كما يُطلب من الأشخاص وضع كريّة قطنية مدهونة بالفازلين في الأذن عند الاستحمام، وذلك لمنع الماء من الدخول إلى الأذن.ينبغي تجنّب السباحة.