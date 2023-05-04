لمحة عامة عن اضطرابات الشم والذوق

بما أن اضطرابات الشم والذوق نادرًا ما تكون مهددة للحياة، فقد لا تحظى بالعناية الطبية الضرورية.ولكن يمكن لهذه الاضطرابات أن تؤثر في الجانب النفسي للمريض، لأنها قد تفقده القدرة على التلذذ بالطعام والشراب والاستمتاع بالروائح العطرة.كما أنها قد تتداخل مع قدرة المريض على ملاحظة المواد الكيميائية أو الغازات الضارة، وبالتالي فقد يكون لها عواقب وخيمة.يمكن لضعف حاسة الشم والذوق أن ينجم في بعض الأحيان عن حالة مرضية خطيرة، مثل السرطان.

ترتبط حاستا الشم والذوق ببعضهما ارتباطًا وثيقًا.تساعد الحليمات الذوقية في اللسان على تمييز الطعم، في حين تساعد الأعصاب في الأنف على تمييز الروائح.يتم نقل كلا النوعين من الإحساس إلى الدماغ، الذي يقوم بدوره بمعالجتها معًا وبالتالي تمييز النكهات والاستمتاع بها.يمكن تمييز بعض النكهات الذوقية، مثل الطعم المالح والمر والحلو، دون الحاجة إلى حاسة الشم.إلا أن النكهات الأكثر تعقيداً (مثل طعم التوت) تتطلب كلاً من حاسة الذوق والشم لتمييزها.

يُعد الفقدان الجزئي للشم (ضعف حس الشم hyposmia) والفقدان الكامل للشم (فرط حس الشم anosmia) من اضطرابات الشم والذوق الأكثر شُيُوعًا.وبما أن تمييز نكهة عن أخرى يعتمد بدرجة كبيرة على الرائحة، ولذلك فإن أول علامة يلاحظها الأشخاص عند تراجع قدرتهم على الشم هي عدم قدرتهم على الإحساس بنكهة الطعام الذي يتناولونه.

كيف يشعر الشخص بالنكهات المختلفة

الشم يمكن للقدرة على الشم أن تتأثر بالتغيرات الحاصلة في الأنف، أو في الأعصاب المتجهة من الأنف إلى الدماغ، أو في الدماغ.فعلى سبيل المثال، إذا كانت المجاري الأنفية مسدودة بسبب الإصابة بنزلة برد، فقد تتراجع قدرة المريض على الشم بسبب عدم وصول الروائح إلى المستقبلات الشمية (الخلايا العصبية المتخصصة في الغشاء المخاطي المبطن للأنف).وبما أن القدرة على الشم تؤثِّر في الإحساس بالطعم، فإن الطعام يبدو في كثير من الأحيان بلا طعم عند الأشخاص الذين يعانون من الزكام.يمكن للمستقبلات الشمية أن تتضرر مؤقَّتا بسبب العدوى بفيروس الأنفلونزا.قد لا يتمكن بعض الأشخاص الإحساس بالرائحة أو الطعم لبضعة أيام أو بضع أسابيع بعد الإصابة بالأنفلونزا، ويمكن للإصابة بالأنفلونزا في حالاتٍ نادرةً أن تعطل الإحساس بالشم أو التذوق بشكل دائم.كما يمكن لفقدان الشم المفاجئ أن يكون من الأعراض المبكرة لحدوث كوفيد-19، وهو مرض تنفسي حاد يمكن أن يكون شديدًا.تنجم عدوى كوفيد-19 عن أحد فيروسات كورونا الذي يُسمى سارس-كوف-2 (SARS-CoV-2).(انظر فقدان حاسة الشم.) هل تعلم؟ أضواء على الشيخوخة يكون الإحساس المفرط بالروائح (فرط حس الشم) أقل شُيُوعًا بكثير من فقدان حاسة الشم.من الشائع أن تصبح النساء الحوامل أكثر حساسية للروائح المختلفة.ويمكن لفرط حس الشم أن يكون حالة جسدية نفسية psychosomatic.لا يعاني الأشخاص المصابون بفرط حس شمي ذو منشأ جسدي نفسي من اضطراب جسدي واضح.يُصيب فرط الحس الشمي ذو المنشأ الجسدي النفسي بشكل أكبر الأشخاص من ذوي الشخصية التمثيلية (الذين يميلون لجذب انتباه الآخرين عن طريق القيام بسلوكيات مثيرة). يمكن لبعض الاضطرابات أن تشوه الإحساس بالرائحة، فتصبح الروائح غير المؤذية عادةً غير مقبولة (عسر الشم dysosmia).تشمل هذه الاضطرابات كلاً مما يلي: العدوى في الجيوب

الضرر الجزئي في الأعصاب الشمية

سوء العناية الفموية

أنواع العدوى الفموية

الاكتئاب

التهاب الكبد الفيروسي، والذي قد يسبب عسر شم يؤدي إلى الغثيان المثار بروائح غير مؤذية

حالات العوز الغذائي. النوبات العصبية التي تنشأ في جزء الدماغ المسؤول عن ذاكرة الروائح (الجزء الأوسط من الفصّ الصدغي)، والتي قد تُسبب إحساساً كاذباً قصيراً بروائح كريهة قوية (هلوسات شمية).تكون هذه الروائح جزءاً من مقدمات حدوث النوبة العصبية (الأورة aura) ولا تشير إلى وجود اضطراب شمي.العدوى الدماغية الناجمة عن فيروسات الهربس (التهاب الدماغ الهربسي) والتي قد تسبب أيضًا هلاوس شمية.