يُفيد استعمال أدوية البيفوسفونات مثل (أليندرونات، وريسيدرونات، وإيباندرونات، وحمض زوليدرونيك) في علاج جميع أنواع هشاشة العظام، وتكون في طليعة الأدوية المُستَعملة عادةً.وقد تبيَّن أن هذه الأدوية تقلِّل من تقلُّب العظام، وبذلك تحُدُّ من فقدها، ومن خطر الكسور أيضًا.ويمكن استعمال أليندرونات وريزيدرونات عن طريق الفم.كما يمكن استعمالُ حمض زوليدرونيك عن طريق الوريد.بينما يمكن استعمال إيباندرونات عبر الفم أو الوريد.

يجب أن يكونَ الاستعمالُ الفموي للبيفوسفونات على معدةٍ فارغةٍ مع كوبٍ كاملٍ من الماء (8 أونصة، 250 مل) بعدَ الاستيقاظ.وينبغي أن يمتنعَ الشخص الذي استعملَ الدواء عن تناول أيَّ طعامٍ أو شرابٍ أو دواءٍ خلال 30-60 دقيقة التالية لاستعماله، وذلك لأنَّ وجود الطعام في المعدة قد يُقلِّل من امتصاص الدواء.وبما أنَّ استعمالَ البيفوسفونات عبر الفم يمكن أن يُهيجِّ بطانة المريء لذلك يجب على الشخص ألَّا يستلقيَ لمدة 30 دقيقة على الأقلّ (60 دقيقة للإيباندرونات) بعدَ استعمال الجرعة.كما ينبغي عدمُ استعمال البيفوسفونات عن طريق الفم عند بعض الأشخاص، مثل الأشخاص الذين يُعانون من صعوبة البلع أو من أَعرَاضٍ هضميَّة (كحرقة أعلى المعدة أو الغثيان)، واضطرابات معيَّنة في المريء أو المعدة.يمكن معالجة هؤلاء الأشخاص باستعمال إيباندرونات أو حمض زوليدرونيك عن طريق الوريد.كما ينبغي على مجموعات الأشخاص التالية عدم استعمال أدوية البيفوسفونات:

النساء الحوامل أو المرضعات

الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الكالسيوم في الدَّم

الأشخاص الذين يعانون من مرضٍ كلويٍّ شديد

ولكن، يحتاج معظمُ الأشخاص إلى استعمال هذه الأدوية لمدة 3 أو 5 سنوات، ولكن قد يحتاج بعضُ الأشخاص، وخاصة الذين يواجهون خطرًا مرتفعًا للإصابة بالكسور، إلى استعمالها لفترة أطول.يجري تحديد المدة التي يحتاجها الأشخاص لاستعمال البايفوسفونيت من قبل الطبيب‘ حيث إنَّه يعتمد على حالة الشَّخص الصِّحيَّة وعوامل خطر حدوث كسر.يُوصي الأطبَّاءُ عادةً بإجراء اختباراتٍ دوريَّة لتحديد ما إذا كانت كتلة العظام آخذةً في التناقص خلال فترة المعالجة بالبيفوسفونات أو بعدها.ويمكن إعادة العلاج بالبيفوسفونات أو البدء بدواءٍ آخر إذا كانت كتلة العظام قد نقصت بعد إيقاف استعمال الدَّواء.

تُعدُّ الإصابة بالنخر العظمي في الفك من الحالات النادرة التي تُصيب بعضَ الذين يستعملون البيفوسفونات، أو دينوسوماب، أو روموسوزوماب.يتعافى عظم الفك بشكلٍ سيِّئ في هذه الحالة، لاسيَّما عند الأشخاص الذين خضعوا إلى علاجٍ باضع في عظم الفك.يُعدُّ خطر الإصابة بنخر عظم الفك منخفضًا بشكلٍ استثنائيٍّ عند الأشخاص الذين يستعملون البايفوسفونات، وتفوق الفوائد المحتملة لعلاج هشاشة العظام ومن كسور العظام تفوق بكثير المخاطر المحتملة.يؤدي استعمال البايفوسفونات وفقًا للإرشادات إلى الوقاية من حدوث المزيد من الكسور التي قد تنجم عن حالات النخر العظمي في الفك.يُعدُّ الأشخاص، الذين يستعملون البايفوسفونيت عبر الوريد أو الذين خضعوا للعلاج الإشعاعي للرأس والرقبة في تدبير السرطان أو خضعوا لتوليفةٍ من العلاجين، مُعرَّضين لخطرٍ أعلى؛

قد يزيد الاستعمال طويل الأمد للبيفوسفونات من خطر حدوث كسورٍ غير مألوفة في عظم الفخذ؛يمكن أن يُوصي الأطبَّاء بإيقاف استعمال البيفوسفونات لمدَّة تتراوح بين 1-2 عامًا أو أكثر، وذلك للحدِّ من خطر حدوث هذه الكسور.وتسمَّى هذه الفترات الزمنيَّة المُخطَّطَ لها أيَّام العطل من البيفوسفونات أو أيام العُطَل الدَّوائيَّة.يجب أن يأخذ الأطباء بعين الاعتبار مدَّة إيقاف استعمال الدَّواء بشكلٍ دقيق.يعتمد الأطباءُ في اتخاذ القرار على عوامل معينة مثل عمر الشخص ونتائج مسح مقياس امتصاص الأشعة السِّينيَّة ثنائي الطاقة DXA وما إذا كان قد تعرَّض إلى كسور ومدى احتمال حدوث السقوط.ينبغي مراقبة الأشخاص الذين يقضون إجازة من البيفوسفونات بشكل روتيني للتَّحرِّي عن انخفاض كثافة العظام.يحاول الأطباء الموازنة بين فوائد استعمال البيفوسفونات والتأثيرات الجانبية المحتملة، وذلك نتيجة ازدياد خطر حدوث كسر خلال فترة العطلة الدَّوائيَّة.

وبشكلٍ عام، تفوق فوائد استعمال البيفوسفونات في الوقاية من كسور العظام المخاطرَ المحتملة إلى حدٍّ كبير عند استعمالها وفق الإرشادات.

يشبه دينوسوماب أدوية البيفوسفونات bisphosphonates من حيث إنَّه يمنع فقد العظام.يُستَعملُ دينوسوماب حقنًا تحت الجلد في عيادَة الطَّبيب مرتين سنويًّا.كما هي الحال مع البايفوسفونات، نادرًا ما يتسبَّب دينوسوماب في نخر عظم الفك وقد يزيد من خطر حدوث كسورٍ غير عادية في عظم الفخذ.جرت دراسة استعمال دينوسوماب عندَ المرضى الذين يعانون من أمراض كلويَّة مزمنة، وقد تبيَّن أنَّ استعماله آمنٌ بعد مراقبة نتائج استعماله.يجب أن يحرص المرضى الذين يستعملون دينوسوماب على الانتظام في استعمال الجرعات أو على عدم التَّوقُّف المؤقَّت عن استعماله، وذلك لأنَّ الجرعات المتأخرة أو التوقف عن استعمال هذا الدواء قد يتسبَّب في حدوث نقصٍ في كثافة العظام وقد يزيد من خطر الإصابة بكسور العمود الفقري.

رالوكسيفين دواءٌ شبيهٌ بهرمون الإستروجين، يمكن أن يُفيدَ في الوقاية من حدوث فقدٍ في العظم وعلاجه، دون أن يؤدي استعماله إلى ظهور بعض التَّأثيرات الجانبيَّة السلبيَّة لاستعمال الإستروجين.يُستعملُ رالوكسيفين عند الأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال أدوية البيفوسفونات أو لا يُفضِّلون استعمالها.قد يحدُّ استعمال رالوكسيفين من خطر الكسور الفقريَّة، ويمكن أن يُقلِّلَ من خطر سرطان الثدي الغزوي.

لا يستفيدُ الرجال من استعمال هرمون الإستروجين، ولكنَّهم قد يُحقِّقوا فائدةً من العلاج ببدائل التستوستيرون إذا كان مستوى هرمون التستوستيرون منخفضًا.

يُساعد العلاج الهرموني hormonal therapy (بهرمون الإستروجين مثلًا) على المحافظة على كثافة العظام عندَ النساء، ويمكن استعماله للوقاية أو العلاج.ولكن، نظرًا لأن مخاطر العلاج الهرموني قد تتجاوز فوائده للعديد من النساء ، فإن العلاج الهرموني لا يكون عادةً خيار العلاج المستخدم.يكون اتِّخاذ القرارات حول استعمال العلاج ببدائل الإستروجين بعد انقطاع الطمث مُعقَّدًا (انظر العلاج الهرموني لانقطاع الطمث).

جرت دراسة استعمال الكالسيتونين الذي يثبط تفكك العظام، في علاج هشاشة العظام.لم يؤدي استعمال الكالسيتونين إلى الحدِّ من خطر حدوث الكسور، ولكنَّه قد يُساعد على تخفيف شدَّة الألم النَّاجم عن الكسور الفقريَّة.يُستَعمل الكالسيتونين عن طريق البخَّاخ الأنفي عادةً.وقد يؤدي استعماله إلى خفض مستويات الكالسيوم في الدم، لذلك يجب مراقبة هذه المستويات.

يزيد روموسوزوماب من كثافة العظام في الورك والعمود الفقري القطني، ويحُدُّ من خطر الكسور عند النساء بعد سن اليأس.يُحقن روموسوزوماب مرَّة واحدة شهريًّا لمدَّة عام.ينبغي عدم استعمال روموسوزوماب خلال 12 شهرًا التَّالية لحدوث نوبة قلبيَّة أو سكتة دماغيَّة.

تزيد العوامل الابتنائيَّة (تيريباراتيد teriparatide وأبالوباراتايد abaloparatide) من تشكُّل العظم الجديد ومن كثافة العظام، ويُنقصُ من احتمال حدوث الكسور.يمكن حقن تيريباراتيد (شكل اصطناعي من هرمون جارات الغدة الدَّرقية) و أبالوباراتايد (دواء مشابه لهرمون جارات الغدة الدرقية) ذاتيًا بشكل يومي.يُستعملُ هذا العلاج عند بعض الأشخاص في الحالات التالية:

حدوث نقص عظمي ملحوظ أو كسور جديدة خلال فترة المعالجة بالبيفوسفونات

تَعذُّر استعمال أدوية البيفوسفونات

المعاناة الشَديدة غير المألوفة من هشاشة عظام أو من الكثير من الكسور (وخصوصًا الكسور الفقريَّة)

المعاناة من هشاشة العظام الناجمة عن استعمال الستيرويدات القشريَّة

كما يُؤثِّر روموسوزوماب كعامل ابتنائيّ.