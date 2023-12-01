الضرر الذي يصيب أعصاب القدم

تمرُّ الأعصاب التي تُعصِّبُ الجزء السفلي من القدم والأصابع (الأعصاب بين الأصابع) بين عظام أصابع القدم.قد يكون الألم في تدويرة القدم ناجمًا عن تهيُّجٍ عصبيٍّ منذ مدّة طويلة.يُسبِّبُ التهيج تضخُّمَ الأعصاب وحدوث حالاتِ تسمك غير سرطانية (حميدة) للأنسجة المحيطة بالعصب (أورام عصبية)، والتي تحدث عادةً بين قاعدة أصابع القدم الثالث والرابع (الورم العصبي لمورتون) .ولكنَّ، قد تحدث هذه الأعصاب المتهيجة بين أيِّ إصبعين من أصابع القدم.يقتصر حدوث الأورام العصبية على قدمٍ واحدةٍ عادةً وتكون أكثر شيوعًا بين النساء.

تُسهمُ الكثير من العَوامِل في تهيُّج العصب، وخصوصًا الأحذية غير المدعومة أو الضيقة.وتشتملُ العَوامِل الأخرى على رِقَّة الطبقة الدهنيَّة على كعب القدم أو سوء وضعيَّة القدم أو بنية القدم غير الطبيعية التي تُمطِّط الأعصاب.