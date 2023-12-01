قد يؤدي تهيُّج الأعصاب بين الأصابع (في كرات الأقدام) إلى تضخُّم هذه الأعصاب، ممَّا يسبِّب الألم في تدويرة الأقدام.
تشتمل الأَعرَاضُ المعتادة على الوجع الخفيف في محيط إصبع القدم الثالث أو الرابع، والذي يتقدَّم إلى الإحساس بالحرقة أو بالنخز.
يعتمد التَّشخيص على تاريخ الشخص وفحص القدم.
يمكن لتعديل الأحذية، والبطائن، وحقن الستيرويدات القشرية أحيانًا أن يكون مفيدًا في تخفيف الأَعرَاض.
(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).
يُعدُّ ضرر الأعصاب في القدم من الأَسبَاب الشائعة للشعور بالألم في تدويرة القدم (ألم مشط القدم metatarsalgia).
أسباب الضرر الذي يصيب أعصاب القدم
تمرُّ الأعصاب التي تُعصِّبُ الجزء السفلي من القدم والأصابع (الأعصاب بين الأصابع) بين عظام أصابع القدم.قد يكون الألم في تدويرة القدم ناجمًا عن تهيُّجٍ عصبيٍّ منذ مدّة طويلة.يُسبِّبُ التهيج تضخُّمَ الأعصاب وحدوث حالاتِ تسمك غير سرطانية (حميدة) للأنسجة المحيطة بالعصب (أورام عصبية)، والتي تحدث عادةً بين قاعدة أصابع القدم الثالث والرابع (الورم العصبي لمورتون) .ولكنَّ، قد تحدث هذه الأعصاب المتهيجة بين أيِّ إصبعين من أصابع القدم.يقتصر حدوث الأورام العصبية على قدمٍ واحدةٍ عادةً وتكون أكثر شيوعًا بين النساء.
تُسهمُ الكثير من العَوامِل في تهيُّج العصب، وخصوصًا الأحذية غير المدعومة أو الضيقة.وتشتملُ العَوامِل الأخرى على رِقَّة الطبقة الدهنيَّة على كعب القدم أو سوء وضعيَّة القدم أو بنية القدم غير الطبيعية التي تُمطِّط الأعصاب.
أعراض الضرر الذي يصيب أعصاب القدم
قد يُسبِّبُ الورم العصبي في المراحل المُبكِّرة وجعًا خفيفًًا في محيط إصبع القدم الثالث أو الرابع فقط، يرافقه إحساسٌ بالحرقة أو بالنخز في أصابع القدم أحيانًا، وخصوصًا مع تفاقم الاضطراب.تكون هذه الأَعرَاض أشدّ وضوحًا عند انتعال الشخص لأنواعٍ معيَّّنةٍ من الأحذية، وخصوصًا تلك التي تكون مقدِّمتها شديدة الضيق، بما فيها الأحذية المُدبَّبة.ومع تفاقم الحالة، قد ينتشر الشعور المستمرُّ بالحرقة إلى أطراف أصابع القدم، بغض النظر عن نوع الأحذية المُستَعملة.يتعذَّر على معظم الأشخاص مع مرور الوقت انتعال معظم الأحذية المغلقة من الأمام.كما قد يشعرُ الشخص كما لو أنَّ قطعة من الرخام أو الحصى موجودة داخل تدويرة القدم.
تشخيص الضرر الذي يصيب أعصاب القدم
فَحص الطَّبيب للقدم
يُشخِّص الأطباءُ الضررَ الذي أصابَ أعصاب القدم من خلال مراعاة تاريخ المشكلة وفحص القدم.
يتعذَّر على التصوير بالأشعَّة السِّينية والتصوير بالرنين المغناطيسي وبالموجات فوق الصوتية كشف هذا الاضطراب بدقة، ولكنَّها قد تكون مفيدة في استبعاد الإصابة باضطراباتٍ أخرى يمكن أن تسببَ أعراضًا مماثلة.
علاج الضرر الذي يصيب أعصاب القدم
تغيير الأحذية
الحقن
قد يؤدي حقن بقعة الإيلام في القدم بمزيج الستيرويدات القشريَّة مع المُخدِّر وانتعال أحذية مناسبة و في بعض الأحيان أجهزة تقويم العظام (أجهزة توضَع في الحذاء) إلى تخفيف الأَعرَاض.كما قد يوصى بالراحة وتطبيق الثلج.
كما أنَّ المعالجة بالبرد (تطبيق البرودة) أو حقن الكحول في الورم العصبي قد يُخفِّف الألمَ في بعض الأحيان.ينبغي عندَ فشل هذه المُعالجَات اللجوء إلى الاستئصال الجراحي للورم العصبي الذي يُخففُ الانزعاج بشكلٍ كاملٍ غالبًا، ولكنَّه قد يُسبِّبُ خدرًا دائمًا في المنطقة.