التهابُ الوتر الظنبوبي الخلفي والتهاب زليل (غمد) الوتر الظنبوبي الخلفي

يشعر المصابون بالتهاب الوتر الظنبوبي الخلفي في وقت مبكِّرٍ أحيانًا بالألم خلف الجزء الداخلي من الكاحل مع زيادة النشاط.ثمَّ تزداد شدَّة الألم ويحدث تورُّمٌ مع مرور الوقت.وتزداد صعوبة الوقوف والمشي الطبيعيّين.حيث يكون الوقوف على أصابع القدم مؤلمًا عادةً، وقد يكون مستحيلًا عند وجود تمزُّق كامل في الوتر.فقد تتسطَّح القدم فجأةً (تسمى الحالة انخماص القوس arch collapse) وقد يحدث شعورٌ بالألم في باطن القدم عند حدوث تمزُّق كاملٍ في الوتر.

يحدث ألم التهاب غمد الوتر الظنبوبي الخلفي بشكلٍ مفاجئ عادةً، ويمكن أن يبدو الوتر متثخِّنًا ومتورِّمًا عندما يلتف حول الحدبة على القسم الدَّاخلي من الكاحل (الكعب الإنسي ).

في بعض الحالات التي استمر فيها داء الوتر لفترة طويلة، قد ينخمص قوس القدم تدريجيًا، وتبدو القدم أكثر تسطحًا.يمكن لهذه التغيرات العظمية أن تُسبب خشونة المفاصل في بعض عظام القدم، وقد تتفاقم لتصل إلى الكاحل.