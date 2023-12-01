ألم مفصل المشط

ينجم ألم مفصل مشط القدم عن عدم ارتصاف أسطح المَفاصِل، ممَّا يُشكِّل ضغطًا على بطانة المَفصِل ويُخرِّب الغضروف داخل المَفاصِل.

يمكن أن ينجم عدم ارتصاف المَفصِل المشطي السلامي عن اضطرابات، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي الذي يُؤدي إلى التهاب المَفاصِل.فقد يؤدي التهاب المَفاصِل الروماتويدي إلى حدوث أصابع القدم المطرقيَّة التي يمكن أن تفاقم ألم وعدم ارتصاف المَفصِل.قد تُدفَع الأنسجة الدهنية التي تساعد على توسيد المَفاصِل عند حمل الأوزان إلى الأمام تحت أصابع القدم، مما يؤدي إلى حدوث نقصٍ في التَّوسيد في تدويرة القدم.يحدث نقص التَّوسيد مع تقدُّم الأشخاص بالعمر عادةً ولكنَّه يجعلهم أكثرَ عُرضةً للشعور بالألم عند إجهاد تدويرة القدم أو تكرُّر إصابتها ( كالجري أو الإفراط في المشي مثلًا).قد يؤدي نقص التَّوسيد إلى إلحاق الضَّرر بأعصاب القدم وإلى تشكُّل الثفن وجرابٍ صغير (كيس مملوء بالسائل).

كما قد ينجم ألم المَفصِل المشطي السلامي عن خشونة المَفاصِل أو عن تيبُّس مفاصل تدويرة القدم، الذي يحدث في مفصل إصبع القدم الكبير غالبًا.يُعاني معظم المصابين بهذه الاضطرابات من الحركة غير الطبيعية لأقدامهم عند حمل الأوزان والمشي.