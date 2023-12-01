قد ينشأ الألم في مفاصل تدويرة القدم (المَفاصِل المشطيَّة السُّلاميَّة) من داخل نفس المَفاصِل.
تشتمل الأَعرَاض على الألم والتَّورُّم.
يعتمد التَّشخيصُ على الأَعرَاض وعلى فحص القدم.
يمكن أن يساعد استعمال أجهزة تقويم العظام وانتعال الأحذية الخاصة على تخفيف شدَّة الألم.
يُعدُّ ألم مفصل مشط القدم سببًا شائعًا للألم في تدويرة القدم ( ألم المشط).
(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).
أسباب ألم مفصل المشط
ينجم ألم مفصل مشط القدم عن عدم ارتصاف أسطح المَفاصِل، ممَّا يُشكِّل ضغطًا على بطانة المَفصِل ويُخرِّب الغضروف داخل المَفاصِل.
يمكن أن ينجم عدم ارتصاف المَفصِل المشطي السلامي عن اضطرابات، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي الذي يُؤدي إلى التهاب المَفاصِل.فقد يؤدي التهاب المَفاصِل الروماتويدي إلى حدوث أصابع القدم المطرقيَّة التي يمكن أن تفاقم ألم وعدم ارتصاف المَفصِل.قد تُدفَع الأنسجة الدهنية التي تساعد على توسيد المَفاصِل عند حمل الأوزان إلى الأمام تحت أصابع القدم، مما يؤدي إلى حدوث نقصٍ في التَّوسيد في تدويرة القدم.يحدث نقص التَّوسيد مع تقدُّم الأشخاص بالعمر عادةً ولكنَّه يجعلهم أكثرَ عُرضةً للشعور بالألم عند إجهاد تدويرة القدم أو تكرُّر إصابتها ( كالجري أو الإفراط في المشي مثلًا).قد يؤدي نقص التَّوسيد إلى إلحاق الضَّرر بأعصاب القدم وإلى تشكُّل الثفن وجرابٍ صغير (كيس مملوء بالسائل).
كما قد ينجم ألم المَفصِل المشطي السلامي عن خشونة المَفاصِل أو عن تيبُّس مفاصل تدويرة القدم، الذي يحدث في مفصل إصبع القدم الكبير غالبًا.يُعاني معظم المصابين بهذه الاضطرابات من الحركة غير الطبيعية لأقدامهم عند حمل الأوزان والمشي.
أعراض ألم مفصل المشط
يكون المشي مؤلمًا للأشخاص الذين يعانون من آلام مفصل مشط القدم.ويمكن الشعور بدفءٍ خفيفٍ عند لمس الجلد فوق المَفصِل، مع احتمال حدوث تورُّم.وقد يؤدي الألم والتيبُّس إلى حدوث إعاقة مع مرور الوقت.
تشخيص ألم مفصل المشط
فحص القدم من قِبَلِ الطبيب.
يعتمد تشخيصُ الأطباء لألم مفصل مشط القدم عادةً على الأعراض التي يعاني منها الشخص وعلى الفحص السَّريري، ولكن يُجرِى اختبارٌ عند الاشتباه بوجود عدوى أو التهاب مفصلي.
علاج ألم مفصل المشط
أجهزة تقويم العظام
في حال وجوده، مُعالجة الحالة الكامِنة
توفِّر أجهزة تقويم العظام (أجهزة توضعُ في الحذاء) عادةً مُعالَجَةً فعَّالةً لألم مفصل مشط القدم.كما تساعد الأحذية ذات النعال الأكثر سمكًا من النعال العادية والكعوب المستديرة (وتسمى تعديلات النعل المقوَّس rocker sole modifications) على خفض الضغط وتحدُّ من الحركة غير الطَّبيعيَّة.
قد تكون هناك حاجة إلى استعمال أدوية لعلاج الحالة الالتهابية المستبطنة (مثل التهاب المفاصل الروماتويدي).قد يكون من المفيد أحيانًا حقن الستيرويدات القشرية
وقد يكون من الضروري إجراء عمليَّة جراحيَّة عند فشل العلاجات السابقة، في بعض الأحيان.