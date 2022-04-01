مُقدِّمة في بيولوجيا الجهاز العضليّ الهيكليّ

لمحة عامة عن الجهاز العضلي اله... فيديو

يُعطي الجهاز العَضليّ الهيكليّ الشكلَ والثَّباتَ والحركة لجسم الإنسَان،وهُوَ يتكوّنُ من عظام الجسم (التي تُشكِّلُ الهيكل العظميّ) ومن العضلات والأوتار والأربطة والمفاصل والغضاريف ونسيج ضامّ آخر.يُستخدَمُ مُصطَلح النَّسيج الضامّ لوصف النسيج الذي يدعمُ ويربطُ النُّسج والأعضاء ببعضها بعضًا.تنطوي المُكوِّنات الأساسية للنسيج الضامّ على الكولاجين والألياف المرنة التي تتكوَّن من بروتينات مُختلفة.

يتعرَّض الجهاز العَضليّ الهيكليّ إلى العديد من التغيُّرات مع التقدُّم في العُمر( انظر تأثيراتُ الشيخوخة في الجهاز العضلي الهيكلي).