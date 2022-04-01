skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

مُقدِّمة في بيولوجيا الجهاز العضليّ الهيكليّ

حسبAlexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
تمت مراجعته شعبان 1443 | المعدل صفر 1444
احصل على الحقائق السريعة

    يُعطي الجهاز العَضليّ الهيكليّ الشكلَ والثَّباتَ والحركة لجسم الإنسَان،وهُوَ يتكوّنُ من عظام الجسم (التي تُشكِّلُ الهيكل العظميّ) ومن العضلات والأوتار والأربطة والمفاصل والغضاريف ونسيج ضامّ آخر.يُستخدَمُ مُصطَلح النَّسيج الضامّ لوصف النسيج الذي يدعمُ ويربطُ النُّسج والأعضاء ببعضها بعضًا.تنطوي المُكوِّنات الأساسية للنسيج الضامّ على الكولاجين والألياف المرنة التي تتكوَّن من بروتينات مُختلفة.

    يتعرَّض الجهاز العَضليّ الهيكليّ إلى العديد من التغيُّرات مع التقدُّم في العُمر( انظر تأثيراتُ الشيخوخة في الجهاز العضلي الهيكلي).

    العضلات والنُّسُج الأخرى للجهاز العَضليّ الهيكليّ

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.