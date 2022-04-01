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الأوتَار والأجرِبة

حسبAlexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
تمت مراجعته شعبان 1443 | المعدل صفر 1444

    الأوتار هي حُزَم متينة من النَّسيج الضامّ تتكوَّن بشكلٍ رئيسيٍّ من بروتين صلب يُسمَّى الكولاجين،ترتبطُ الأوتار بنهاية كل عضلة بعظم بشكلٍ مُحكَمٍ،ويتموضَعُ كل وترٍ في داخل غمدٍ يجري تزليقه للمُساعدة على حَركة الوتر من دُون احتِكاك.

    هل تعلم...

    • تصِلُ الأوتَار نِهايات العضلات بالعظام، بينما تصِلُ الأربطة العِظام بعظامٍ أخرى.

    الأجربة هي أكياس صغيرة مملوءة بالسائل تحت الأوتار، تعمل مثل حشوات أو وسائد للأوتار، وتقيها من الإصابة،كما تعملُ الأجربة أيضاً كحشوات إضافيَّة للبنى المُجاورة التي قد تحتكّ مع بعضها بعضًا ممَّا يُؤدِّي إلى البلى والاهتِراء، وعلى سبيل المثال بين عظم ورِباط أو بين بروز عظميّ وجلد يعلوه (مثل المرفق أو الرضفة kneecap أو منطقة الكتف).

    العضلات والنُّسُج الأخرى للجهاز العَضليّ الهيكليّ

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.