الأوتَار والأجرِبة

الأوتار هي حُزَم متينة من النَّسيج الضامّ تتكوَّن بشكلٍ رئيسيٍّ من بروتين صلب يُسمَّى الكولاجين،ترتبطُ الأوتار بنهاية كل عضلة بعظم بشكلٍ مُحكَمٍ،ويتموضَعُ كل وترٍ في داخل غمدٍ يجري تزليقه للمُساعدة على حَركة الوتر من دُون احتِكاك.

هل تعلم...

الأجربة هي أكياس صغيرة مملوءة بالسائل تحت الأوتار، تعمل مثل حشوات أو وسائد للأوتار، وتقيها من الإصابة،كما تعملُ الأجربة أيضاً كحشوات إضافيَّة للبنى المُجاورة التي قد تحتكّ مع بعضها بعضًا ممَّا يُؤدِّي إلى البلى والاهتِراء، وعلى سبيل المثال بين عظم ورِباط أو بين بروز عظميّ وجلد يعلوه (مثل المرفق أو الرضفة kneecap أو منطقة الكتف).

العضلات والنُّسُج الأخرى للجهاز العَضليّ الهيكليّ