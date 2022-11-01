داء ترسُّبات بلورات فوسفات الكالسيوم الأساسية

فوسفات الكالسيوم الأساسية هي مركب كيميائي يتشكل بصورة طبيعية في الجسم.يمكن لهذا المركب أن يشكل بلوراتٍ تُسبب ألمًا وتورمًا في المفصل بشكل يشبه لما يحدث في النقرس (بما في ذلك نِقرِسُ إِبهَامِ القَدَم) أو التهاب المفاصل ببيروفوسفات الكالسيوم (المعروف سابقًا بنقرس إبهام القدم الكاذب) أو اضطرابات مفصليَّة أخرى في بعض الأحيان.كما يُمكن أن تتكونَ بلورات فوسفات الكالسيوم الأساسية في الأوتار والأنسجة الضامَّة.

متلازمة الركبة/الكتف بحسب ميلووكي هي مثال على أمراض ترسب بلورات فوسفات الكالسيوم الأساسية.وهي اضطراب تخريبي يُصيبُ الكتفين غالبًا والركبتين في كثير من الأحيان، مع تورُّم واضح ومستمر في المَفصِل عند النساء الأكبر سنًّا.

نقرس إبهام القدم الكاذب الحاد هو اضطرابٌ مفصلي آخر ناجم عن بلورات فوسفات الكالسيوم الأساسية، يمكن أن يُشبهَ النقرس.وهو يُصيب مفاصل إصبع القدم الكبير ويحدث عند الشابات (أقلّ عند الشباب).

الأعراض تسبب بلورات فوسفات الكالسيوم الأساسية الألم والالتهاب الشديد داخل المَفصِل وفي محيطه.يمكن للبلورات أن تخرب المَفاصِل من حين لآخر.

التشخيص التصوير بالأشعة السينية

الفحص المجهري لسائل المَفصِل للتَّحرِّي عن وجود بلورات فوسفات الكالسيوم الأساسية، يقوم الأطباء بأخذ صور بالأشعَّة السِّينية.تكون هذه البلورات مرئية أحيانًا في صورة الأشعَّة السِّينية لمحيط المَفاصِل، ولا تظهر في صورة غضروف المفصل عادةً. كما قد يحتاج الأطباءُ إلى استعمال إبرة لسحب سائل المَفصِل (شفط المَفصِل) وفحصه للتَّحري عن البلورات.تكون بلورات فوسفات الكالسيوم الأساسية صغيرة ولا يمكن رؤيتها إلا من خلال صبغة خاصة أو باستخدام مجهر إلكتروني نافذ.