الوُرامُ الحُبيبي اليُوزيني المصحوب بالتهاب الأوعية

الوُرام الحُبيبي اليوزيني المصحوب بالتهاب الأوعية eosinophilic granulomatosis with polyangiitis هو التهاب الأوعية الدموية الصغيرة والمتوسطة التي تُلحِق الضرر بالأعضاء والتي تُصيبُ عادةً البالغين الذين لديهم تاريخٌ بالإصابة بالربو أو بالحساسية الأنفية أو بداء السلائل الأنفي أو بتوليفة من هذه الحالات.

ما زال سبب الإصابة بهذه الحالة مجهولًا.

قد يعاني الأشخاص في البداية من سيلان الأنف أو الربو لعدة أشهر أو سنوات أو يشعرون بألمٍ في الجيوب، تتبعها أعراضٌ مختلفة وفقًا للأعضاء المُصابة.

يعتمد الأطباء في وضع التَّشخيص على الأَعرَاض وعلى نتائج الفَحص السَّريري واختبارات الدم واختبارات التَّصوير والخزعة.

قد تُستعمل الستيروئيدات القشرية بالمشاركة مع دواء آخر يُثبِّط جهاز المناعة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الالتهاب الوعائي).

يمكن أن يحدث الوُرام الحُبيبي اليوزيني المصاحب لالتهاب الأوعية عند الأشخاص من جميع الأعمار.يكون متوسط عمر الشخص عند تشخيص الإصابة 48 عامًا.يحدث عند المصابين بهذه الحالة إصابةٌٌ بالربو أو حساسيَّة أنفيَّة أو داء السلائل الأنفي (عندما يظهر عددٌ من السلائل في الأنف) أو توليفةٌ من هذه الحالات عند البالغين.ما زال سبب حدوث الوُرام الحُبيبي اليوزيني المصاحب لالتهاب الأوعية غير معروف.

يمكن للالتهاب الذي قد يُصيبُ الأوعية الدَّموية الصغيرة والمتوسطة الحجم (الالتهاب الوعائي) أن يُصيبَ أيَّ عضو.يُعدُّ الجهاز العصبي المحيطي والجيوب والجلد والمَفاصِل والرئتين والسبيل الهضمي والقلب والكلى أكثر الأعضاء إصابةً بهذا الوُرام.يمكن أن تُشكِّل مجموعات الخلايا المناعية التي تُسبِّب الالتهاب (تسمى أورام حُبيبيَّة) تحدُّباتٍ مرتفعة (العقيدات) في الأنسجة المُصابة.ويمكن للأورام الحُبيبية أن تُخرِّبَ الأنسجة الطبيعية وتتداخل في وظيفتها.كما أنَّها قد تؤدي إلى تشكيل كتلٍ تحت الجلد.كما تحدث زيادةٌ في عدد اليوزينيّات أو الحمضات (أحد أنواع خلايا الدَّم البيضاء) في الدَّم وفي أنسجة الجسم.وتسمَّى زيادة عدد الحمضات بكثرة الحَمِضات eosinophilia، وتشير الزيادة إلى أن حدوث ِردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة قد يكون جزءًا من هذا الاضطراب.

الأعراض قد تتطور لدى الأشخاص المصابين بالوُرام الحُبيبي اليوزيني إصابةٌ بالربو، أو الحساسيَّة الأنفيَّة، أو داء السلائل الأنفية، أو توليفةٍ منها أو أنَّها قد تتفاقم مع مرور السنين.يمكن أن يشكو المرضى من العطاس أو من سيلانٍ مستمرٍّ من الأنف ومن حِكةٍ في العينين.قد يُسبِّبُ التهاب الجيوب ألمًا في الوجه. يمكن أن يشعر الأشخاص لاحقًا بالتوعّك والتعب بشكلٍ عام.وقد يُعانون من الحُمَّى أو التعرُّق الليلي أو من نَقص الشَّهية والوَزن.تختلف الأَعرَاض الأخرى باختلاف الأعضاء التي أُُصيبت ويمكن أن تشتمل على ما يلي: ألم في العضلات والمَفاصِل

ضيق النَّفس والرَّبو والتهاب الجيوب

ألم صدري

حالات طفح جلدي

ألم بطني وإسهال

ظهور دم في البراز

شعور غير طبيعي بالاخدرار أو بالضَّعف في أحد الأطراف والذي يكون مفاجئًا غالبًا

تخليط ذهني واختلاجات وغيبوبة يمكن أن تحدث أيُّ مجموعةٍ من هذه الأَعرَاض.وقد تحدث الأعراض على شكل نوبات.قد تكون أعراض النوبات اللاحقة مشابهة لأعراض النوبة الأولى أو قد تكون مختلفة. قد لا تُسبِّب الإصابة بالتهاب الكِلى ظهورَ أيِّ أعراض إلى أن تتعطَّل وظيفة الكلى ويحدث الفشل الكلوي.وتشتمل المُضَاعَفاتُ الأخرى على فشل القلب والنَّوبات القلبية والتهاب التأمور واضطرابات صِمام القلب.

التشخيص تقييم الطبيب

اختبارات الدَّم والبول

اختبارات التصوير

خزعة (لأنسجة الجلد والعضلات وأحيَانًا أنسجة الرئة) يساعد التَّشخيص والعلاج المُبكِّر للورام الحبيبي اليوزيني المصحوب بالتهاب الأوعية على الوقاية من حدوث ضرر شديد في العضو. لا يوجد اختبارٌ واحدٌ يمكنه تأكيد التَّشخيص.يُوضَع تشخيصُ الوُرام الحُبيبي اليوزيني المصاحب لالتهاب الأوعية من خلال معرفة جميع الأعراض النموذجية ونتائج الفحص السريري والاختبارات الأخرى. تُجرى اختبارات دمويَّة.يحدّد الأطباء عددَ الحمضات الموجودة في الدم.تُنتَج الحمضات في أثناء حدوث ردَّات الفعل التحسُّسيَّة، ويزداد عددها عند الإصابة بالوُرام الحبيبي اليوزيني المصاحب لالتهاب الأوعية الدموية.كما يتحرَّى الأطباء عن أضدَّادٍ مُعيَّنة (الأضداد الهيوليَّة المضادة للعَدلة) التي قد تكون موجودة.ويقيسون سرعة ترسُّب خلايا الدَّم الحمراء في قعرأنبوب الاختبار (اختبار سرعة تثفُّل الكريات الحمر أو ESR).تُشير سرعة معدَّل التثفُّل إلى وجود التهاب.كما يقيس الأطباء مستويات البروتين سي التفاعلي (الذي ينتجه الكبد كردَّة فعلٍ على وجود التهابٍ في الجسم).ويُشير ارتفاع مستوى بروتين سي التفاعلي أيضًا إلى وجود التهاب.تُجرى اختبارات بوليَّة لمعرفة ما إذا حدثت إصابة في الكلى. تُجرى صورة بالأشعَّة السينيَّة للصدر للتحرِّي عن وجود التهابٍ في الرئتين.يقوم الأطباء أيضًا بإجراء تخطيط صدى القلب للتَّحرِّي عن علامات فشل القلب. تُؤخذُ عيِّنة من النسيج المُلتهب وتُفحصُ تحت المجهر (خزعة).يمكن أن تُظهِر الخزعة ما إذا كان النسيج يحتوي على الحمضات أو أورام حُبيبيَّة.وقد يكون من الضروري استئصال خزعةٍ من الرئتين في بعض الأحيان.ويمكن أن يتطلَّبُ ذلك دخول المستشفى.

المَآل يكون مآل الحالة سيئًا عند المصابين بالورام الحبيبي اليوزيني المصحوب بالتهاب الأوعية الذين حدثت إصابتهم في القلب، أو الدماغ، أو الحبل الشوكي، أو الأعصاب.

العلاج الستيرويدات القشريَّة ومُثبِّطات مناعة أخرى تُعطى الستيرويدات القشرية مثل بريدنيزون prednisone لعلاج الورام الحبيبي اليوزيني المصحوب بالتهاب الأوعيةيمكن لهذه الأدوية أن تَحُدَّ من شدَّة الالتهاب.كما يُستخدم أيضًا دواء آخر لتثبيط جهاز المناعة (كابت للمناعة).يمكن استعمالُ آزوثيوبرين azathioprine، أو ريتوكسيماب rituximab، أو ميثوتريكسات methotrexate.يُستعمل سيكلوفوسفاميد عندما تكون الأَعرَاض شديدة. تُخفَّض جرعات الأدوية تدريجيًّا بعد زوال الأعراض، ويمكن إيقاف استعمالها لاحقًا.ويمكن العودة إلى استعمالها ثانيةً عند الضرورة.قد يكون لهذه الأدوية تأثيرات جانبيةً خطيرةً، ولاسيَّما عند استعمالها لفترة طويلة. يجب على المصابين بالوُرام الحُبيبي اليوزيني المُصاحب لالتهاب الأوعية معرفة أكبر قدرٍ من المعلومات عن اضطرابهم،وذلك حتى يتمكَّنوا من تمييز أيِّ أعراض جديدة وإبلاغ الطبيب عنها مباشرةً.