يمكن أن تظهرَ أعراض ألم العضلات الروماتيزمي فجأةً أو بشكلٍ تدريجي.الشعور بألمٍ وتيبُّسٍ شديدين في الرقبة والكتفين وأعلى وأسفل الظهر والوركين.يتفاقم التيبُّس والانِزعَاج في الصباح وبعد فترات الخمول، وتكون شدَّته كافيةً لمنع مغادرة الشخص للسرير ومن القيام بأنشطةٍ بسيطةٍ في بعض الأحيان.قد يشعر الأشخاص بالضَّعف دون أن تكون العضلات مُتضرِّرةً أو ضعيفة.كما يمكن أن يُعاني المرضى من الحمى مع الشعور بانزعاجٍ أو باكتئابٍ عام ومع حدوث نقصٍ غير مقصودٍ للوزن.

ويمكن أن تظهر عند بعض الأشخاص المُصابين بالتهاب العضلات الروماتيزمي أعراض التهاب الشريان ذي الخلايا العملاقة أيضًا، والتي يمكن أن تؤدي إلى العمى.يُعاني بعض الأشخاص من التهابٍ مفصليٍّ بسيط، ولكن إذا كان الالتهاب شديدًا أو كان هو العَرَض الرئيسي، فيكون تشخيص الحالة أكثر ميلًا لأن يكون التهاب مفاصل روماتويدي.