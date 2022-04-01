مُتلازمةُ النفق الكُعبري

مُتلازمةُ النفق الكعبري radial tunnel syndrome هي اضطرابٌ ينجم عن انضغاط (انقراص) فرع من العصب الكعبري في الساعد أو ظهر الذراع أو عندَ المرفق.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

يسمّى النفق الكعبري نفقًا لأنَّه منطقة ضيقة يمرُّ عبرها العصب الكعبري حول المرفق، ومن خلال الساعد، إلى اليد،ويتكوَّن النفق من العضلات والأوتار والأربطة المحيطة.

تنطوي أسبابُ انضغاط العصب الكعبري في المرفق على الإصابة والعقيدات والأورام الشَّحميَّة (أورام دهنية غير سرطانيَّة) وأورام العظام والتهاب الأجربة المحيطة (كيسات صغيرة مملوءة بالسائل يمكن أن تتشكَّل تحت وتر) أو العضلات.

يؤدي انضغاطُ العصب الكعبري إلى قطع أو ثقب أو ألم طاعن في الجزء العلوي من الساعد والجهة الخلفيَّة من اليد والجانبيَّة من المرفق؛ويحدث الألم عندما يحاول الشخصُ مدَّ المعصم والأسابيع بشكلٍ مستقيم.لا يحدث اخدرار، لأنَّ العصب الكعبري يحتوي على كميَّة أكبر من الألياف التي تضبط الحركة مقارنةً بالألياف التي تنقل الإحساس.وفي الحالات المستفحلة، يحدث ضَعفٌ في العضلات التي تجعل الإبهام والأصابع مستقيمةً.

يعتمد الأطبَّاءُ في تشخيص متلازمة النَّفق الكعبري على الفحص.