داءُ كِينبُوك

داءُ كينبوك Kienböck disease هو موت العظم النَّاجم عن ضَعفٍ في التَّروية الدَّمويَّة (نخرعَظمِيّ)، يصيب العظمَ الهِلاَلِيّ في اليد؛
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).
والعَظم الهِلاَلِيّ هو أحد عظام الرسغ.
العِظام في المعصم
عظام الرِّسغ هي العظام الموجودة في الرِّسغ.وهي تتوضَّع بين عظام الساعد وعظام اليد.
يُعدُّ داءُ كينبوك من الحالات النَّادرة نسبيًّاً،ولا يُعرف سببُ ضَعف التَّروية الدَّمويَّة إلى العظم الهلالي،ولا يتذكر المرضى أنَّهم تعرَّضوا لإصابة عادةً،وهو يحدث بشكلٍ شائعٍ في اليد المهيمنة عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 - 45 عامًا، وعندَ العمال الذين يقومون بأعمالٍ يدويَّة شاقَّة.
أعراض داء كينبوك
تبدأ أعراضُ داء كينبوك عادةً بألم الرسغ الذي يبدأ تدريجيًا في منطقة العظم الهلالي الواقع في منتصف المعصم عند القاعدة؛وفي نهاية المطاف، يحدث تورم فوق المعصم الذي قد يصبح متيبسًا.يحدُث هذا الاضطرابُ في كلتا اليدين عند 10% من الأشخاص.
تَشخيصُ داء كينبوك
الفحوصات التصويرية
يمكن تشخيصُ داء كينبوك في مرحلة مبكرة من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسَب. وإذا لزم الأمر، يجري تأكيد التشخيص لاحقًا بواسطة الأشعَّة السِّينية.
علاج داء كينبوك
الجرَاحة
يستخدِمُ الأطباءُ الجراحة لتخفيف الضغط عن العَظم الهِلاَلِيّ، مثلًا، عن طريق إطالة أو تقصير العظام التي تتَّصل بالعظم الهِلاَلِيّ،وتُجرى معالجات جراحيَّة بديلة في محاولة لإعادة التروية إلى العَظم الهِلاَلِيّ (مثل الطُعم العَظمِيّ أو طُعم الأوعية الدَّمويَّة).يؤدي انخماصُ العظم الهلالي إلى احتمال استئصال عِظامُ الرسغ أو دمجها مع بعضها جراحيًا (يُسمَّى الإجراء إيثاق المَفصِل arthrodesis)، وذلك كحلٍّ أخير لخفض شدَّة الألم.
لم تكن محاولات علاج هذا المرض بطرقٍ أُخرى غير الجراحة ناجحةً، ولكنَّ ارتداء جبيرة المعصم قد يُخفف شدَّة الألم في الحالات الخفيفة جدًا.