داءُ كِينبُوك

الجرَاحة

يستخدِمُ الأطباءُ الجراحة لتخفيف الضغط عن العَظم الهِلاَلِيّ، مثلًا، عن طريق إطالة أو تقصير العظام التي تتَّصل بالعظم الهِلاَلِيّ،وتُجرى معالجات جراحيَّة بديلة في محاولة لإعادة التروية إلى العَظم الهِلاَلِيّ (مثل الطُعم العَظمِيّ أو طُعم الأوعية الدَّمويَّة).يؤدي انخماصُ العظم الهلالي إلى احتمال استئصال عِظامُ الرسغ أو دمجها مع بعضها جراحيًا (يُسمَّى الإجراء إيثاق المَفصِل arthrodesis)، وذلك كحلٍّ أخير لخفض شدَّة الألم.

لم تكن محاولات علاج هذا المرض بطرقٍ أُخرى غير الجراحة ناجحةً، ولكنَّ ارتداء جبيرة المعصم قد يُخفف شدَّة الألم في الحالات الخفيفة جدًا.