تَقَفُّعُ دوبويترن Dupuytren contracture هو شد مُتفاقم لأشرطة النسيج الليفية (تسمّى اللفافة fascia) داخل الراحتين، ممَّا يُسبِّبُ التواءً داخليًا في الأصابع؛ ويُمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى يد تُشبه المخلب.

يحدث تَقَفُّعُ دوبويترن عندَ الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثيّ؛

وتنطوي الأعراضُ النموذجية على تشكُل عُقيدة في راحة اليد، وفي نهاية المطاف على حدوث التواءٍ في الأصابع.

يضعُ الأطباء التشخيصَ استنادًا إلى فحص اليد.

قد تنطوي المُعالَجة على حَقنِ ستيرويد قشريّ في العقدة التي تسبب الإيلام، أو في حال حدوث تندب فعليّ في اليد، على حَقنِ الكولاجيناز في العقدة أو الجراحة لتصحيح الأصابع المُنقبِضة (المخلبية).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

تَقَفُّعُ دوبويترون هو اضطرابٌ وراثي شائع عند الرجال، خُصوصًا بعد عمر 45 عامًا؛ولكن وجود هذا الجين الشاذ لا يعني أنَّ الشخص سيُصابُ بهذا الاضطراب.تصل نسبة أشخاص تَقَفُّع دوبويترون في الولايات المتحدة إلى نحو 5% من السكان.يُصيب هذا الاضطراب كلتا اليدين عندَ 50% من الأشخاص؛وعندما تقتصر الإصابة على يدٍ واحدة، تكون فرصة أن تكون هذه اليد هي اليمنى أكثر بمرَّتين من أن تكون اليسرى.

يعدُّ تَقَفُّعُ دوبويترون أكثر شيوعًا عند المصابين بالسكَّري أو المدمنينَ على الكحول أو المُصابينَ بالصَّرع.يترافق الاضطرابُ في بعض الأحيان مع اضطراباتٍ أخرى، بما في ذلك تثخُّن النسيج الليفي فوق البراجم knuckles (عُقَد غارود Garrod pads)، وانكماش اللفافة داخل القضيب، ممَّا يؤدي إلى انحراف وألم في أثناء الانتصاب (ورام ليفي قضيبي [داء بيروني Peyronie])، وفي حالات نادرة، إلى عُقيدات على باطن القدمين (الورام الليفي الأخمصي plantar fibromatosis)؛إلَّا أنَّ العواملَ النوعيّة التي تُسبِّبُ زيادة سماكة والتواء راحة اليد غير معروفة.

أعراض تَقَفُّع دُوبوِيتران تقفّع دوبويتران في الإصبع الصغير الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY يكون العَرَضُ الأول لتَقَفُّعُ دُوبوِيتران هُوَ عقيدة تسبب الإيلام في راحة اليدّ عادةً (في الخنصر أو البنصر في معظم الأحيان)،وقَد تسبب العقدة في البداية انزعاجًا، و لكنها تُصبح غير مؤلمة تدريجيًا،وتبدأ الأصابع بالالتواء بشكلٍ تدريجي،وفي نهاية المطاف يتفاقم الالتواء، وقد تُصبح اليد مُقوَّسة (كالمخلب).

تشخيص تقفّع دوبويتران فحص الطبيب يقومُ الطبيبُ بوضع تشخيص تَقَفُّع دُوبوِيتران من خلال فحص اليد.