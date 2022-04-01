تَقَفُّع دُوبوِيتران

تَقَفُّعُ دوبويترن Dupuytren contracture هو شد مُتفاقم لأشرطة النسيج الليفية (تسمّى اللفافة fascia) داخل الراحتين، ممَّا يُسبِّبُ التواءً داخليًا في الأصابع؛ ويُمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى يد تُشبه المخلب.
يحدث تَقَفُّعُ دوبويترن عندَ الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثيّ؛
وتنطوي الأعراضُ النموذجية على تشكُل عُقيدة في راحة اليد، وفي نهاية المطاف على حدوث التواءٍ في الأصابع.
يضعُ الأطباء التشخيصَ استنادًا إلى فحص اليد.
قد تنطوي المُعالَجة على حَقنِ ستيرويد قشريّ في العقدة التي تسبب الإيلام، أو في حال حدوث تندب فعليّ في اليد، على حَقنِ الكولاجيناز في العقدة أو الجراحة لتصحيح الأصابع المُنقبِضة (المخلبية).
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).
تَقَفُّعُ دوبويترون هو اضطرابٌ وراثي شائع عند الرجال، خُصوصًا بعد عمر 45 عامًا؛ولكن وجود هذا الجين الشاذ لا يعني أنَّ الشخص سيُصابُ بهذا الاضطراب.تصل نسبة أشخاص تَقَفُّع دوبويترون في الولايات المتحدة إلى نحو 5% من السكان.يُصيب هذا الاضطراب كلتا اليدين عندَ 50% من الأشخاص؛وعندما تقتصر الإصابة على يدٍ واحدة، تكون فرصة أن تكون هذه اليد هي اليمنى أكثر بمرَّتين من أن تكون اليسرى.
يعدُّ تَقَفُّعُ دوبويترون أكثر شيوعًا عند المصابين بالسكَّري أو المدمنينَ على الكحول أو المُصابينَ بالصَّرع.يترافق الاضطرابُ في بعض الأحيان مع اضطراباتٍ أخرى، بما في ذلك تثخُّن النسيج الليفي فوق البراجم knuckles (عُقَد غارود Garrod pads)، وانكماش اللفافة داخل القضيب، ممَّا يؤدي إلى انحراف وألم في أثناء الانتصاب (ورام ليفي قضيبي [داء بيروني Peyronie])، وفي حالات نادرة، إلى عُقيدات على باطن القدمين (الورام الليفي الأخمصي plantar fibromatosis)؛إلَّا أنَّ العواملَ النوعيّة التي تُسبِّبُ زيادة سماكة والتواء راحة اليد غير معروفة.
أعراض تَقَفُّع دُوبوِيتران
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
يكون العَرَضُ الأول لتَقَفُّعُ دُوبوِيتران هُوَ عقيدة تسبب الإيلام في راحة اليدّ عادةً (في الخنصر أو البنصر في معظم الأحيان)،وقَد تسبب العقدة في البداية انزعاجًا، و لكنها تُصبح غير مؤلمة تدريجيًا،وتبدأ الأصابع بالالتواء بشكلٍ تدريجي،وفي نهاية المطاف يتفاقم الالتواء، وقد تُصبح اليد مُقوَّسة (كالمخلب).
تشخيص تقفّع دوبويتران
فحص الطبيب
يقومُ الطبيبُ بوضع تشخيص تَقَفُّع دُوبوِيتران من خلال فحص اليد.
علاج تقفّع دوبويتران
حقنة تحتوي على ستيرويد قشريّ corticosteroid
حقنة تحتوي على الكولاجيناز collagenase
الجراحة
قد يُساعد حقن ستيرويد قشري في العقيدة عند المصابين بتقفُّع دوبويتران على خفض شدَّة الإيلام في المنطقة إذا استُعملت الحقنة قبل أن تبدأ الأصابع بالالتواء؛ولكن غالبًا ما يختفي الإيلام من دون مُعالجة،ولا تُؤخِّر الحقنة استفحال الاضطراب.
بالنسبة إلى الندبات، التي تتراوَح بين الخفيفة إلى المتوسطة، قد تُساعد حقنة أو أكثر من حقن الكولاجيناز (وهو إنزيم يمكن أن يُفكك النسيج الندبيّ) على استعادة القدرة على الحركة.هناك بديلٌ آخر للجراحة، وهو بضع السفاق بالإبرة، وهو إجراءٌ يُنفذ في العيادة حيث تستخدم إبرة لتحرير الرباط المتضيق من النسيج المُتندِّب لتقويم الإصبع.
تكون هناك حاجة إلى الجراحة عادةً عندما لا يمكن وضع اليد بشكلٍ مُنبسطٍ على الطاولة، أو عندما تلتوي الأصابع بشدّة وتحدُ من وظيفة اليد، أو عندما تُصابُ عدّة أصابع.تكون جراحة استئصال اللفافة المُصابة صعبةً، وذلك لأنَّ اللفافة تحيط بالأعصاب والأوعية الدَّمويَّة والأوتار، على الرغم من أن النكس أقل احتمالًا بعد الجراحة بالمقارنة مع حقن الكولاجيناز أو بضع السفاق بالإبرة.بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث تَقَفُّعُ دُوبوِيتران من جديد بعد الجراحة إذا تُستأصل اللفافة بشكلٍ كاملٍ أو عند ظهور لفافة جديدة، لاسيَّما عند الأشخاص الذينَ اُصيبوا بهذا الاضطراب في سنٍٍّ مبكرة أو لديهم أفراد من العائلة أُصِيبوا بهذا الاضطراب، أو عند أشخاص عقد غارود أو داء بيروني أو من لديهم عقيدات في باطن القدم.