تَشَوُّهُ العُروَة

تشوُّه العُروَة boutonnière deformity هو تشوّه يكون فيه مفصل الإصبع الوسطى منحنيًا في وضعية ثابتة إلى الداخل (نحو راحة اليد)؛ ويكون المفصل الأبعد للإصبع منحنيًا إلى الخارج بشكل مفرط (بعيدًا عن راحة اليد).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

تشوه العروة في سياق الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي الصورة By permission of the publisher.From Matteson E, Mason T: Atlas of Rheumatology.Edited by G Hunder.Philadelphia, Current Medicine, 2005.

ينجم تشوُّه العروة غالبًا عن التهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن يمكن أن ينجم أيضًا عن إصابة (مثل الجروح العميقة أو عن حالات خلع المفاصل أو الكسور) أو عن الفصال العظمي.

يمكن أن يُصابَ المصابين بالتهاب المَفاصِل الروماتويدي بالاضطراب، لأن لديهم التهابًا طويل الأمد في المَفصِل الأوسط لإحدى الأصابع.

إذا كان التشوّه ناتجًا عن إصابة، فعادةً ما تحدث الإصابة عند قاعدة الوتر (يُسمى الوتر الباسط للسلامى الوسطى)،ونتيجةً لذلك، يُصبح المَفصِل الأوسط (يسمى المَفصِل بَين السُّلاَمَيَات القريب) "ثقب العروةً" بين الأشرطة الخارجية للوتر التي تمتد إلى نهاية الإصبع؛وهذا يعني أنَّ عظام المَفصِل تبرز من خلال أشرطة الوتر مثل الزر من خلال عروة القميص.قد يُؤثر التشوّه في وظيفة اليد.

ويقومُ الطبيبُ بوضع تشخيص تشوّه العروة من خلال فحص الإصبع.

عندما تكون الأصابع منحنية بشكلٍ غير طبيعي