التَشَوُّه الشَبِيه بعُنُقِ البَجعَة

التشوّه الشبيه بعنق البجع swan-neck deformity هو انحناء (أو انثناء) في قاعدة الاصبع، واستقامة (امتداد) للمَفصِل الأوسط وانحناء للمفصل الأبعد؛
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).
ويُعدُّ التهابُ المَفاصِل الروماتويدي السبَبَ الأكثر شُيُوعًا لحدوث التشوه الشبيه بعنق البجع.تنطوي الأَسبَابُ الأخرى على الإصبع المطرقيَّة غير المعالجة ورخاوة laxity الصفيحة الليفية داخل اليد عند قاعدة الأصابع أو أربطة الأصابع وتشنج العضلات المزمن الذي يؤثر في اليدين والناجم عن ضرر في الأعصاب (يسمى الشُنَاج العضلي)، وأنواع أخرى من التهاب المَفاصِل وتمزُّق وتر الإصبع وسوء الارتصاف في العظم الأوسط للإصبع في أثناء التَّعافي من أحد الكسور.
قد يُصبح من المُستحيل ثني الإصبع بشكلٍ طبيعيّ،وبذلك قد يؤدي التَّشوُّه إلى إعاقة ملحوظة.
عندما تكون الأصابع منحنية بشكلٍ غير طبيعي
يُمكن أن تُؤدِّي بعضُ الاضطرابات، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي والإصابات، إلى حدوث انحناء في الأصابع بشكلٍ غير طبيعي.بالنسبة إلى التشوّه الشبيه بعنق البجعة، يتقوَّس المفصل في قاعدة الإصبع (ينحني flexes)، ويستقيمُ المَفصِل الأوسط (يمتد) نحو الخارج، وينحني المَفصِل الأبعد إلى الداخل؛وبالنسبة إلى تشوه العروة، ينحني مفصل الإصبع الوسطى إلى الداخل (نحو راحة اليد)، وينحني المفصل الأبعد للإصبع إلى الخارج (بعيدًا عن راحة اليد).
SCIENCE PHOTO LIBRARY
لا يصيب التشوهُ الشبيه بعنق البجعة من النوع الحقيقي الإبهامَ التي يكون عدد المفاصل فيها أقل بواحد من بقية أصابع اليد الأخرى؛ولكن، بالنسبة إلى التشوه الشبيه بعنق البجعة، من النوع الذي يُسمَّى منقار البطة duck-bill أو النوع المتعرِّج مثل حرف Z أو التشوه بزاوية 90 درجة، يكون المَفصِل العلوي للإبهام ممدودًا بشكلٍ شديدٍ جدًا مع انحناءٍ عند قاعدة الإبهام بحيث يُشكل زاوية 90 درجة.إذا حدث تشوّه منقار البطة والتشوه الشبيه بعنق البجعة في إصبعٍ واحدة أو أكثر معًا، فيمكن أن تقلّ القدرة على القرص بشكلٍ كبير.
يقومُ الطبيبُ بتَّشخيص التشوه الشبيه بعنق البجعة عن طريق فحص اليد والأصابع.
علاج التَشَوُّه الشَبِيه بعُنُقِ البَجعَة
معالجة الاضطراب الرَّئيسي
جبائر الإصبع
الجراحة أحيانًا
تهدف معالجة التشوّه الشبيه بعنق البجعة إلى تصحيح الاضطراب الكامن قدرَ الإمكان؛
وقد تجري معالجة التشوّهات الخفيفة التي لم تسبب ندبات وقتها عن طريق جبائر الإصبع (الجبائر الحلقية)، والتي تُصحح التشوه مع السماح للشخص باستعمال يده.
يمكن تحسينُ مشاكل القدرة على القرص بشكلٍ كبير من خلال إعادة ارتصاف المَفاصِل جراحيًّا، أو عن طريق دمج مفاصل الإبهام أو الأصابع مع بعضها (يسمى هذا االإجراء إيثاق المَفاصِل بَينَ السُّلاَمَيَات interphalangeal arthrodesis) في وضعيات تسمح بالأداء الأفضل.