التشوّه الشبيه بعنق البجع swan-neck deformity هو انحناء (أو انثناء) في قاعدة الاصبع، واستقامة (امتداد) للمَفصِل الأوسط وانحناء للمفصل الأبعد؛

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

ويُعدُّ التهابُ المَفاصِل الروماتويدي السبَبَ الأكثر شُيُوعًا لحدوث التشوه الشبيه بعنق البجع.تنطوي الأَسبَابُ الأخرى على الإصبع المطرقيَّة غير المعالجة ورخاوة laxity الصفيحة الليفية داخل اليد عند قاعدة الأصابع أو أربطة الأصابع وتشنج العضلات المزمن الذي يؤثر في اليدين والناجم عن ضرر في الأعصاب (يسمى الشُنَاج العضلي)، وأنواع أخرى من التهاب المَفاصِل وتمزُّق وتر الإصبع وسوء الارتصاف في العظم الأوسط للإصبع في أثناء التَّعافي من أحد الكسور.

قد يُصبح من المُستحيل ثني الإصبع بشكلٍ طبيعيّ،وبذلك قد يؤدي التَّشوُّه إلى إعاقة ملحوظة.

عندما تكون الأصابع منحنية بشكلٍ غير طبيعي

التَشَوُّه الشَبِيه بعُنُقِ البَجعَة الصورة SCIENCE PHOTO LIBRARY

لا يصيب التشوهُ الشبيه بعنق البجعة من النوع الحقيقي الإبهامَ التي يكون عدد المفاصل فيها أقل بواحد من بقية أصابع اليد الأخرى؛ولكن، بالنسبة إلى التشوه الشبيه بعنق البجعة، من النوع الذي يُسمَّى منقار البطة duck-bill أو النوع المتعرِّج مثل حرف Z أو التشوه بزاوية 90 درجة، يكون المَفصِل العلوي للإبهام ممدودًا بشكلٍ شديدٍ جدًا مع انحناءٍ عند قاعدة الإبهام بحيث يُشكل زاوية 90 درجة.إذا حدث تشوّه منقار البطة والتشوه الشبيه بعنق البجعة في إصبعٍ واحدة أو أكثر معًا، فيمكن أن تقلّ القدرة على القرص بشكلٍ كبير.

يقومُ الطبيبُ بتَّشخيص التشوه الشبيه بعنق البجعة عن طريق فحص اليد والأصابع.