الإصبعُ الزنادية trigger finger هي انعقال لإصبعٍ في وضعيةٍ منحنية ينجم عن التهابٍ في وترٍ لهذه الإصبع؛

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

ولا يُعرف سببُ حدوث الإصابة بالإصبع الزناديَّة.تُعدُّ هذه الحالة شائعة عند أشخاص التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو داء السُّكَّري.ويجعل الاستعمال المتكرّر لليدين (كما قد يحدث نتيجة استعمال مقصات البستنة الثقيلة) الإصبعَ الزنادية أكثرَ ميلًا للحدوث.

بالنسبة إلى الإصبع الزنادية، تنعقلُ الإصبع في وضعية منحنية؛ويحدث هذا الانعقال في الإصبع عندما يُصبح أحد الأوتار التي تثني الإصبع ملتهبًا ومتورمًا، وغالبًا مع منطقة مدوَّرة ومرتفعة بشكلٍ ملحوظ (عُقيدة) في راحة اليد والتي قد تكون مؤلمة عن جسها أو لمسها.قد يُسبِّبُ الالتهاب والتَّورُّم ألمًا في راحة اليد وفي قاعدة الإصبع، لاسيَّما عند ثني الأصبع ومدّها بشكل مستقيم.

الإصبع الزناديَّة الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

يتحرَّك الوترُ بسلاسة داخل وخارج الغمد المحيط به عادةً كلَّما جرى مدّ وثني الإصبع؛وبالنسبة إلى الإصبع الزناديَّة، يمكن أن يخرج الوترُ الملتهب من الغمد عند انحناء الإصبع؛إلَّا أنَّه عندما يكون الوتر شديد التَّورُّم، فإنه لا يمكن أن يتحرك مرة أخرى بسهولة حيث يحاول الإصبع التقويم، وبالتالي تنعقل الإصبع.يستدعي مدُّ الشخص إصبعه بشكل مستقيم إدخال المنطقة المتورّمة إلى داخل الغمد بالقوَّة، ممَّا يُسبِّبُ تحرُّره بشكلٍ مفاجئ وإحساسًا بالفرقعة يُشبه ما يحدث عند سحب زناد سلاح.

يقومُ الطبيبُ بوضع تشخيص الإصبع الزنادية من خلال فحص اليد والأصابع.

الإصبعُ ذات الوضعيَّة الزِّناديَّة