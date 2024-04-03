التهابُ المَفاصِل الصَّدَفي

التهابُ المَفاصِل الصَّدفي هو أحد التهابات المفاصل الفقريَّة وأحد أشكال التهاب المَفاصِل التي تُصيب بعض أشخاص صدفيَّة الجلد أو الأظافر.
يمكن أن يحدُثَ التهاب المَفاصِل عند المصابين بالصدفيَّة.
تنطوي المَفاصِل المُعرَّضة للإصابة عادةً على مفاصل الورك والركبة ومفاصل أصابع اليدين والقدمين.
يعتمد التَّشخيص على الأَعرَاض.
قد يُفيد استعمالُ مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة ومجموعة الأدوية المضادَّة للروماتيزم المُعدِّلة لسير المرض (مثل ميثوتريكسات) وسيكلوسبورين ومثبِّطات عامل نخر الورم.
يُشبه التهابُ المَفاصِل الصدفي التهابَ المَفاصِل الروماتويدي ولكن دون أن يُنتج أضدادًا خاصَّة كما هي الحال في التهاب المَفاصِل الروماتويدي.يحدث التهاب المَفاصِل الصدفي عند نَحو 20٪ من أشخاص الصَّدفيَّة (حالةٌ جلديَّةٌ تُسبِّبُ حدوث نوبات من الطفح الجلدي الأحمر والمتقشر وتنقُّر الأظافر وازدياد سماكتها).يتعرض الأشخاصُ الذين لديهم جين معيَّن (جين مُسْتَضِدَّات الكُرَيَّاتِ البيضِ البَشَرِيَّة- ب27 HLA-B27) وأولئك الذين أُصيب أفراد أسرهم لخطرٍ متزايدٍ للإصابة بالتهاب المفاصل الصَّدفي في العمود الفقري.ما زال سبب الإصابة بالتهاب المَفاصِل الصدفي غير معروف.
أعراض التهاب المفاصل الصدفي
في التهاب المفاصل الصدفي، يحدث الالتهابُ في المَفاصِل الأقرب إلى رؤوس أصابع اليدين والقدمين غالبًا، كما يمكن أن تحدث الإصابة في مفاصل أخرى أيضًا، كمفاصل الورك والركبة والعمود الفقري.وتكون شدَّة إصابة مفاصل الأطراف العلويَّة أكبر غالبًا.وقد يُعاني المريض من آلامٍ في الظهر.
ويمكن أن تصبح المَفاصِل متورِّمةً ومشوَّهةً عندما يكون الالتهاب مزمنًا.يكون تأثيرُ الإصابة بالتهاب المَفاصِل الصدفي غيرَ متماثل (تختلف شدَّته بين طرفي الجسم)، ويكون أكثر شدَّةً من التهاب المَفاصِل الروماتويدي، ويُصيبُ عددًا أقل من المَفاصِل.يمكن أن تُصاب الأوتار أو الأربطة بالالتهاب في مكان اتِّصالها بالعظم المُحيط بالمَفاصِل (تسمى الحالة التهاب الرِّكاز enthesitis).يكون بعض المصابين بالتهاب المَفاصِل الصدفي مصابين كذلك بالألم العضلي الليفي الذي يُسبِّبُ ألمًا في العضلات وتيبُّسَ المَفاصِل والشعورَ بالتَّعب.
قد يظهر طفح الصدفيَّة قبل حدوث التهاب المَفاصِل أو بعد حدوثه.لا يُلاحَظ الطَّفح الجلدي في بعض الأحيان نتيجة حدوثه في فروة الرأس أو السُّرة أو طيَّات الجلد كما هي الحال بين الجزء الخلفي من الأرداف والفخذ.تظهر الأعراض الجلدية والمفصلية في بعض الأحيان وتختفي معًا، وأحيانًا لا تختفي.تكون الأعراض الجلدية أكثر شدَّةً من أعراض المفاصل في بعض الأحيان، وأحيانًا تكون أعراض المفاصل أكثر شِّدَّة.
تُظهر هذه الصورة تورمًا للمفصل الأقرب إلى رؤوس الأصابع (المَفصِل بين السُلامى القاصي) عند شخص مُصاب بالتهاب المَفاصِل الصدفي.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Kinanah Yaseen, MD.
تُظهر هذه الصورة حالة التهاب الإصبع أو الأصابع السجقية، وقد سُميت كذلك لأن الأصابع تأخذ مظهرًا يُشبه السجق، وذلك عند شخص مُصاب بالتهاب المفاصل الصدفي.تُشاهد أيضًا الوهاد على الأظافر، والبقع بلون سمك السلمون على الجلد.
© Springer Science+Business Media
تُظهر هذه الصورة مناطق حمراء متسمّكة ومتقشرة على فروة الرأس لشخص مصاب بالصدفية.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة بقعًا حمراء مغطاء بقشور فضية اللون على مرفقي شخص يعاني من الصدفية.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة تورمًا للمفصل الأقرب إلى رؤوس الأصابع (المَفصِل بين السُلامى القاصي) عند شخص مُصاب بالتهاب المَفاصِل الصدفي.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Kinanah Yaseen, MD.
تُظهر هذه الصورة حالة التهاب الإصبع أو الأصابع السجقية، وقد سُميت كذلك لأن الأصابع تأخذ مظهرًا يُشبه السجق، وذلك عند شخص مُصاب بالتهاب المفاصل الصدفي.تُشاهد أيضًا الوهاد على الأظافر، والبقع بلون سمك السلمون على الجلد.
© Springer Science+Business Media
تُظهر هذه الصورة مناطق حمراء متسمّكة ومتقشرة على فروة الرأس لشخص مصاب بالصدفية.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة بقعًا حمراء مغطاء بقشور فضية اللون على مرفقي شخص يعاني من الصدفية.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
تشخيص التهاب المفاصل الصدفي
الفحوص الدَّمويَّة
التصوير بالأشعة السينية
يُشخَّصُ التهاب المَفاصِل الصَّدفي من خلال تحديد صفات التهاب المَفاصِل عند المصاب بالتهاب المَفاصِل والصدفيَّة.كما يستفسر الأطباء من الأشخاص عن وجود إصابةٍ بالصدفيَّة في تاريخ العائلة الصحِّي.
لا تتوفَّر اختباراتٌ لتأكيد التَّشخيص، ولكن تُجرى اختباراتٌ دمويَّة للتَّحرِّي عن العامل الروماتويدي وذلك لاستبعاد التهاب المَفاصِل الروماتويدي، وتُجرى صورةٌ بالأشعَّة السِّينية لمعرفة حجم الضرر الذي أصابَ المَفصِل.
علاج التهاب المفاصل الصدفي
الأدوية المضادة للروماتيزم المُعدِّلة لسير المرض الصنعية التقليدية (DMARDs، وخاصة الميثوتريكسات)
أبريميلاست Apremilast
مُثبِّطات عامل نخر الورم
أوستيكينوماب، وسيكيوكينيوماب، وإكزيكيزوماب، وأباتاسيبت.
يهدف علاج التهاب المَفاصِل الصدفي إلى السيطرة على الطفح الجلدي وخفض شدَّة التهاب المَفاصِل.يمكن لعدد من الأدوية الفعَّالة في مُعالَجَة التهاب المَفاصِل الروماتويدي(انظر الجدول الأدوية المستعملة في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي) أن تُستَعملَ أيضًا في علاج التهاب المفاصل الصدفي وخصوصًا مضادّأت الالتهاب غير الستيرويديَّة، والأدوية المضادة للروماتيزم المُعدِّلة لسير المرض الصنعية التقليدية (وخصوصًا ميثوتريكسات)، ومثبِّط المناعة سيكلوسبورين، والعوامل البيولوجيَّة.
قد يُساعد استعمال دواء أبريميلاست، وهو دواء فعَّال يؤخذ عن طريق الفم ويُستَعملُ في علاج الصدفية، على علاج التهاب المَفاصِل.
تُصنَع العوامل البيولوجية من كائنات حية وتثبِّط بعض المواد الكيميائية الموجودة في الجهاز المناعي.وهي تنطوي على: مثبطات عامل نخر الورم (TNF) (أداليموماب وإيتانيرسيبت وإنفليكسيماب وبيغول سيرتوليزوماب وغوليموماب) التي تُعطى عن طريق الحقن أو التسريب؛ وأوستيكينوماب، وسيكوكينوماب، وإكسيكيزوماب، التي تعطى عن طريق الحقن؛ وأباتاسيبت عن طريق الحقن أو التسريب.وتكون فعالية مثبِّطات عامل نخر الورم كبيرةً في معالجة التهاب المَفاصِل الصَّدفي.
مآل التهاب المفاصل الصدفي
يكون مآل التهاب المَفاصِل الصدفي أفضل من مآل التهاب المَفاصِل الروماتويدي عادةً نتيجة إصابته لعددٍ أقل من المَفاصِل؛إلَّا أنَّ تضرُّر المَفاصِل قد يكون أكبر.
للمَزيد من المعلومات
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مؤسسة التهاب المفاصل: معلومات حول التهاب المفاصل الصدفي، والمُعالجَات المُتوفِّرة، ونصائح حول نمط الحياة، وموارد أخرى