التهابُ المَفاصِل الصَّدَفي

في التهاب المفاصل الصدفي، يحدث الالتهابُ في المَفاصِل الأقرب إلى رؤوس أصابع اليدين والقدمين غالبًا، كما يمكن أن تحدث الإصابة في مفاصل أخرى أيضًا، كمفاصل الورك والركبة والعمود الفقري.وتكون شدَّة إصابة مفاصل الأطراف العلويَّة أكبر غالبًا.وقد يُعاني المريض من آلامٍ في الظهر.

ويمكن أن تصبح المَفاصِل متورِّمةً ومشوَّهةً عندما يكون الالتهاب مزمنًا.يكون تأثيرُ الإصابة بالتهاب المَفاصِل الصدفي غيرَ متماثل (تختلف شدَّته بين طرفي الجسم)، ويكون أكثر شدَّةً من التهاب المَفاصِل الروماتويدي، ويُصيبُ عددًا أقل من المَفاصِل.يمكن أن تُصاب الأوتار أو الأربطة بالالتهاب في مكان اتِّصالها بالعظم المُحيط بالمَفاصِل (تسمى الحالة التهاب الرِّكاز enthesitis).يكون بعض المصابين بالتهاب المَفاصِل الصدفي مصابين كذلك بالألم العضلي الليفي الذي يُسبِّبُ ألمًا في العضلات وتيبُّسَ المَفاصِل والشعورَ بالتَّعب.

قد يظهر طفح الصدفيَّة قبل حدوث التهاب المَفاصِل أو بعد حدوثه.لا يُلاحَظ الطَّفح الجلدي في بعض الأحيان نتيجة حدوثه في فروة الرأس أو السُّرة أو طيَّات الجلد كما هي الحال بين الجزء الخلفي من الأرداف والفخذ.تظهر الأعراض الجلدية والمفصلية في بعض الأحيان وتختفي معًا، وأحيانًا لا تختفي.تكون الأعراض الجلدية أكثر شدَّةً من أعراض المفاصل في بعض الأحيان، وأحيانًا تكون أعراض المفاصل أكثر شِّدَّة.