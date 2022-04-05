الألمُ العضلي الليفي fibromyalgia

يشعر معظمُ الأشخاص بوجعٍ عام وتيبُّس وألم.وقد تظهرُ الأَعرَاض في جميع أنحاء الجسم.يمكن أن يُصابَ أيُّ نسيجٍ رخوٍ (العضلات والأوتار والأربطة) بهذه الحالة.ومن المرجَّح الشعور بألمٍ في الأنسجة الرخوة للرقبة وأعلى الكتفين والصدر والقفص الصدري وأسفل الظهر والفخذين والذراعين والمناطق المحيطة بمفاصل مُعيَّنة.ويمكن الشعور بدرجةٍ أقل من التَّيبُّس والألم في أسفَل السَّاقين واليدين والقدمين في كثير من الأحيان.قد تظهر الأَعرَاض بشكلٍ دوريٍّ (هجمات) أو معظم الوقت (مزمنة).

يمكن أن يكون الألم شديدًا.وهو يتفاقم عند التعب، أو الإجهاد، أو بعد فرط الاستعمال.غالبًا ما تكون مناطق معينة من العضلات حساسة عند الضغط بأطراف الأصابع.تسمّى هذه المناطق نقاط الإيلام أو المضض tender points.يمكن أن يحدث شدٌّ أو تقلُّصات في العضلات خلال الهجمات.

لا ينام الكثير من المصابين بشكلٍ جيِّدٍ ويشعرون بالقلق، وبالاكتئاب أو التَّوتُّر في بعض الأحيان.من الشائع الشعور بالتعب والمشاكل الذِّهنيَّة مثل صعوبة التركيز والشعور العام بالتَّشوُّش الذِّهني.حيث يكون الكثير من الأشخاص ممَّن ينشدون الكمال perfectionists في شخصيَّاتهم أو أنَّ نمط شخصيَّتهم من النوع A.كما قد يُعانون من الشقيقة، أو صداع التوتر، أو التهاب المثانة الخلالي (حالة كلوية قد تنطوي على الألم في أثناء التبول)، ومُتلازمة القولون العصبي (مع توليفة من الإمساك والإسهال والانِزعَاج في البطن والتطبُّل).يمكن أن يُعاني المرضى من أحاسيس تشبه وخز الإبر والدَّبابيس في جانبيِّ الجِّسم عادةً.

كما يمكن لنفس الحالات التي قد تسهمُ في حدوث الألم العضلي الليفي أن تفاقمَ الأعراض.وهي تشتمل على الإجهاد الانفعالي والنوم السيء والإصابة والتعب.كما أنَّ الخوف من أن تُمثِّل الأعراض مرضًا خطيرًا قد يؤدي كذلك إلى تفاقمها.كما أنَّ إشارة طبيبٍ أو أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء إلى أنَّ كلَّ هذا الاضطراب "موجودٌ في الرأس" قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض أيضًا.وقد يشعر المرضى بالإحباط لأنَّهم يُخبرون غالبًا بأنَّهم "يبدون جيِّدين" على الرغم من أنَّهم يشعرون بالتوعُّك.