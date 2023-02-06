أصواتُ المَفاصِل

تصِفُ أصوات المَفاصِل أصوات الفرقعة، أو التصدع، أو الطقطقة في أحد المَفاصِل.

تعدّ الأصوات المفصلية، مثل الصَّرير والطَّقطقة، شائعة بين كثير من الأشخاص الذين لا يُعانون من أيِّ اضطراباتٍ في المَفاصِل، ولكنها يمكن أن تحدث عندَ التَّعرُّض لمشاكل مُعيَّنة في المَفاصِل.فمثلًا، قد تنكسر قاعدة الرَّضَفَة عندما تتضرَّر نتيجة وجود خشونة في المفاصل، ويمكن أن يتقلقل الفكُّ عند المصاب باضطرابٍ في المَفصِل الصُّدغِي الفَكِّيّ.

يسأل الأطباء عن الأعراض التي يعاني منها الشخص، ويُجرون فحصًا لتحديد ما إذا كانت فرقعة المَفاصِل هي من أعراض اضطرابٍ مُعيَّن.وليس من الضروري إجراء المزيد من التقييم والعلاج إلَّا إذا كانت نتائج الفحص تُشير إلى وجود مشكلة كبيرة في المَفصِل.لا تشير فرقعةُ المَفاصِل بحدِّ ذاتها بالضرورة إلى وجود مشكلة خطيرة ولا تحتاج إلى معالجة.