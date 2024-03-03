الاحتياطات وردود الفعل السلبيَّة في أثناء نقل الدم

يهدف نقل الدم إلى زيادة قدرة الدم على حمل الأكسجين، واستعادة مقداره في الجسم (حجم الدم)، وتَصحيح مشاكِل التخثُّر.تكون عمليات نقل الدم آمنةً عادةً، ولكن قد تحدث ردود فعل سلبية عند الأشخاص في بعض الأحيان.

للتقليل من احتمال حدوث رد فعل سلبي (تفاعل جانبي)، في أثناء عملية نقل الدم، يتخذ اختصاصيو الرعاية الصحية عدةَ احتياطات.قبلَ بدء نقل الدم، ببضع ساعات أو حتى قبل أيام قليلة سابقة عادة، يُجرى للشخص اختبار تصالب مع دّم المتبرِّع للتأكُّد من أنهما متوافقان (لا يُجرى ذلك لنقل البلازما أو الصفيحات).في اختبار التوافق، يقوم موظفو بنك الدم بخلط كمية صغيرة من الدم من المتبرع والمتلقي للتأكد من عدم حدوث رد فعل.

وبعدَ وضع لصاقات التحرِّي المزدوج على أكياس الدَّم التي هي على وشك أن تُعطَى، لضمان أنَّها وحدات مخصصَّة لذلك المتلقِّي، يقوم اختصاصي الرعاية الصحية بإعطاء الدَّم للمتلقِّي ببطء، خلال أكثر من ساعة إلى 4 ساعات لكل وحدة من الدم عادة.وبما أنَّ معظمَ ردود الفعل السلبية تحدث خلال أوَّل 15 دقيقة من نقل الدم، يُراقَب المتلقِّي عن كثب في البداية.وبعدَ ذلك، تقوم الممرِّضة بمراقبة المتلقِّي بشكل دوري، حيث يجب وقفُ نقل الدَّم إذا حدث ردُّ فعل سلبي.

وتعدُّ معظمُ عمليَّات نقل الدَّم آمنةً وناجحة.ولكن، تحدث ردود فعل خفيفة في بعض الأحيان، ونادرًا ما تحدث ردود فعل شديدة وحتَّى مميتة.

ردود الفعل الأكثر شيوعًا هي

حُمَّى

تفاعلات تحسُّسية

ولكنَّ ردودَ الفعل الأكثر خطورة هي:

فرط التحميل بالسوائل

الإصابة الرئويَّة

تتدمر خلايا الدَّم الحمر بسبب عدم التطابق بين زمرة الدَّم للمتبرِّع والمتلقِّي

تنطوي التأثيراتُ الجانبية النادرة على ما يلي:

داء الطُّعم حِيَال الثَّوي ((حيث تقوم الخلايا المنقولة عن طريق الجلد بمهاجمة خلايا الشخص الذي يجري نقل الدَّم إليه)

العدوى

مُضَاعَفاتُ نقل الدَّم الكتلي (سوء تخثر الدَّم وانخفاض درجة حرارة الجسم ونقص مستويات الكالسيوم والبوتاسيوم).

الحُمَّى قد تكون الحمَّى ناجمةً عن تفاعل مع الكريَّات البيض المنقولة أو المواد الكيميائية (السِّيتوكينات) التي تنطلق من الكريَّات البيض المنقولة.ولهذا السبب، فإن معظمَ المستشفيات في الولايات المتَّحدة تزيل الكريَّات البيض من الدَّم المنقول بعدَ جمعه. وبالإضافة إلى زيادة درجة الحرارة، يعاني الشخصُ من قشعريرة، ومن الصداع أو ألم الظهر أحيانًا.كما قد يحدث لدى الشخص أعراض رد فعل تحسُّسي أيضًا، مثل الحكَّة أو الطفح الجلدي. ويعدُّ إعطاءُ أسيتامينوفين لتخفيف الحُمَّى هو العلاج الوحيد المطلوب عادة.وبالنسبة للمرضى الذين لديهم حمَّى، ويحتاجون إلى نقل آخر للدم، يمكن إعطاء أسيتامينوفين قبلَ النقل اللاحق.

التفاعلاتُ التحسُّسية تشتمل أعراضُ رد الفعل التحسُّسي على الحكة، والطفح الجلدي الواسع، والتورُّم، والدوخة، والصُّداع.أمَّا الأَعرَاضُ الأقلّ شُيُوعًا فهي صعوبة التنفُّس، والوزيز، وانسداد المسالك الهوائية.وفي حالاتٍ نادرة، يكون ردُّ الفعل التحسُّسي شديدًا بما يكفي ليتسبَّب في انخفاض ضغط الدَّم والصدمة. لذلك، إذا حدث رد فعل تحسُّسي، يَجب إيقافُ نقل الدَّم وإعطاء الشخص أحد مضادَّات الهيستامين.ويمكن علاجُ التفاعلات التحسُّسية الأكثر خطورة عن طريق الهيدروكورتيزون أو حتى الأدرينالين. وتتوفَّر مُعالجَات تسمح بنقل الدَّم إلى الأشخاص الذين سبق لهم التعرُّض لردود فعل تحسُّسية.وبالنسبة للأشخاص الذين تعرَّضوا لتفاعلاتٍ تحسُّسية شديدة متكررة تجاه الدم المتبرَّع به قد تكون هناك حاجة لإعطاء خلايا الدَّم الحمراء المغسولة.يعمل غسلُ خلايا الدَّم الحمراء على إزالة مُكَوِّنات الدَّم المتبرِّع به التي قد تسبِّب الحساسية.وبما أنَّ الكريَّات البيض والصُّفَيحات الدَّمويَّة يَجرِي تصفيتُهما من الدَّم المتبرَّع به قبل تخزينهما (بعمليَّة تسمَّى تخفيض الكريات البيض)، لذلك فالتفاعلاتُ التحسُّسية غير شائعة اليوم.

زيادة أو فرط التَّحميل بالسَّوائل يمكن أن يتلقَّى متلقُّو "نقل" الدَّم المزيدَ من السوائل التي يمكن ألَّا يستطيع الجسمُ التعاملَ معها بسهولة.وقد تسبِّب كثرُ هذه السوائل تورمًا في جميع أنحاء الجسم، أو صعوبةً في التنفُّس.وهذه المضاعفةُ هي السببُ الأكثر شُيُوعًا للوفاة المرتبطة بنقل الدم.ويعدُّ المتلقُّون الذين يعانون من مرض القلب هم الأكثر عرضةً للخطر، لذلك يُعطَى الدَّم لهم ببطء أكثر، وتجرِي مراقبتهم عن كثب.كما يُعطى الأشخاص الذين يتلقون الكثير من السوائل دواءً يساعد على طرح السوائل (مدر بولي).

الإصابةُ الرئويَّة وهناك رد فعل نادر جدًّا، يُسمَّى الإصابة الرئويَّة الحادَّة ذات الصلة بنقل الدَّم transfusion-related acute lung injury (TRALI)، ينجم عن الأجسام المضادَّة في بلازما المتبرِّع.قد يسبِّب هذا التفاعلُ صعوباتٍ خطيرة في التنفُّس.وهذه المضاعفةُ هي السببُ الأكثر الثاني شُيُوعًا للوفاة المرتبطة بنقل الدم.وتحدث في 1 من بين 5,000 إلى 1 من بين 10,000 نقل دم، ولكنَّ العديدَ من الحالات تكون خفيفة، ولذلك قد لا يَجرِي تشخيصُها.يُعطَى معظمُ الأشخاص الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى متوسطة في الرئة الأكسجين وغيره من المُعالجَات التي تهدف إلى دعم التنفُّس إلى حين شِفاء الرئتين.

تخرُّبُ خلايا الدَّم الحمراء على الرغم من تحديد الزمرة الدقيق واختبار التوافق للدم، لا يزال يحدث عدم تطابق، بسبب الاختلافات الدقيقة بين دم المتبرِّع والمتلقي (ونادرًا جدًّا أن يكون ذلك بسبب أخطاء).وعندما يحدث عدم التطابق هذا، يقوم جسمُ المتلقِّي بتخريب خلايا الدَّم الحمراء المنقولة (رد فعل انحلالي) بعدَ فترة وجيزة من نقل الدم. ويبدأ هذا التفاعلُ عادة بشكل انزعاج عام أو الشعور بقلق في أثناء أو بعد نقل الدَّم مباشرة.وفي بعض الأحيان، قد تحدث صعوبةٌ في التنفُّس، أو ضغط في الصدر، أو احمرار، وألَم شَديد في الظَّهر.وفي أحيانٍ أخرى، يحدث لدى الشخص تعرُّق بارد في الجلد وانخفاض في ضغط الدَّم (صدمة).وقد يموت الشخصُ في حالاتٍ نادرة جدًّا. ولكن، بمجرَّد أن يشتبهَ الأطباء في رد الفعل الانحلالي، يُوقفون نقلَ الدم.ويُعطون عِلاجًا داعمًا التنفُّس وضغط الدم.كما يقوم الأطباءُ باختبارات للدَّم والبول للتأكُّد من تخرُّب خلايا الدَّم الحمراء. وفي بعض الأحيان، يتأخَّر ردُّ الفعل الانحلالي، حيث يحدث في غضون شهر من نقل الدم.يكون هذا التفاعلُ خفيفًا عادة، وقد لا يلاحظ إلَّا عند إجراء فحوصات للدَّم لمراقبة تعافي الشخص من الاضطراب الذي يستلزم نقلَ الدم.تحدث هذه التفاعلاتُ بسبب وجود مستضد غير مألوف من فصيلة الدَّم في دم المتبرِّع الذي لا يجري اختباره بشكلٍ روتيني.

داءُ الطُّعم حِيال الثَّوي Graft-versus-host disease داءُ الطُّعم حِيَال الثَّوي (أو رفض المضيف للطعم) هو مضاعفة غير مألوفة تصيب بشكلٍ رئيسي المَرضَى الذين يعانون من ضعفٍ أو اضطراب في الجهاز المناعي، بسبب الأدوية أو المرض.وفي هذا المرض، تقوم الكريَّاتُ البيض المتبرَّع بها (الطُّعم) بمهاجمة أنسجة المتلقِّي (المضيف).تشتمل الأَعرَاضُ على الحمَّى والطفح الجلدي وانخفاض ضغط الدَّم ونقص تعداد خلايا الدَّم وتخرُّب الأنسجة والصدمة.ويمكن أن تكونَ هذه التفاعلات قاتلة.ولكن، يمكن التخلُّصُ من داء الطُّعم حِيال الثَّوي عن طريق إعطاء المَرضَى المصابين بضعف الجهاز المناعي خلايا الدَّم الحمر والصُّفَيحات الدَّمويَّة التي جرى علاجُهما بالإشعاع.

العَدوَى على الرغم من الفحوصات الدقيقة وتخزين منتجات الدم، فإنَّ الكائنات المعدِية تنتقل في أثناء عملية نقل الدم أحيانًا.ولكنَّ اختبارات الدَّم والتقييم الدقيق للمتبرِّعين بالدم يبقيان معدَّلَ انتقال هذه الكائنات المعدية منخفضًا.ولكن، في بعض الأحيان، لا تكشف الاختبارات الكائنات الحية في دم المتبرِّع الذي أُصيبَ بالعدوى مؤخَّرًا أو بعدوى كائن لم يُختبَر.