الإجراءاتُ الخاصَّة بالتبرُّع بالدم ونقله

في نقل الدَّم الذَّاتي، يتلقَّى المتبرِّعون دماءَهم نفسها؛فعلى سَبيل المثال، يمكن للشخص التبرُّع بعدَّة وحدات من الدَّم في الأسابيع التي تسبق إجراءَ الجراحة الاختيارية، وذلك لنقلها - إذا لزم الأمر - في أثناء العملية الجراحيَّة أو بعدَها.ويأخذ هذا الشخصُ أقراصَ حديد بعدَ التبرُّع بالدم لمساعدة الجسم على تجديد خلايا الدَّم المفقودة قبلَ الجراحة.أيضًا ، أثناء بعض أنواع الجراحة وفي أنواع معينة من الإصابات ، يمكن جمع الدم المفقود وغسله وإعادته على الفور إلى الشخص (إنقاذ الدم أثناء العملية).يُلغِي نقلُ الدَّم الذاتي مخاطرَ عدم التوافق والأمراض المنقولة عن طريق الدَّم (ما لم يَجرِِ إعطاء الدَّم الخطأ عن طريق الخطأ).ولكنَّ الأطباءَ لا يستخدمون هذه التقنية كما في نقل الدم القياسي، لأنَّ إمدادات الدَّم العامَّة آمنة جدًّا نتيجة التحرِّي والفحص الدقيق للمتبرِّعين.وبالإضافة إلى ذلك، قد لا يتحمَّل الأشخاص المسنون التبرُّعَ بالدم قبل الجراحة، لأنَّهم أكثرُ عرضة للتأثيرات الجانبية في أثناء التبرُّع، مثل انخفاض ضغط الدَّم والإغماء.وهم أكثر عرضةً لنقص تعداد خلايا الدَّم لديهم عن المستوى الطبيعي أيضًا (نقص تعداد الدم).كما أنَّ نقلَ الدَّم الذاتي هو أكثر تكلفة من نقل الدَّم المعياري.